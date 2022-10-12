Тюменцы жалуются на задержку и невместимость автобусов

«У меня вопрос к нашей администрации: автобус, который ходит по маршруту № 49 приходит раз в полчаса. Так они ещё и малогобаритные. Не пора ли расписание поменять, если нет нормального крупногабаритного транспорта? Хотя постоянно твердят что он приобретается», возмущен тюменец.