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Тюменцы жалуются на задержку и невместимость автобусов

12 октября 08:36
Фото: 1Mi
Тюменцы недовольны тем, что автобусы не приезжают вовремя. Они жалуются на то, что транспорт малогабаритный. Жалобы они размещают в социальных сетях.
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Тюмень

Одна из них была опубликована в сообществе «ЧС Тюмень в социальной сети «ВКонтакте».

«У меня вопрос к нашей администрации: автобус, который ходит по маршруту № 49 приходит раз в полчаса. Так они ещё и малогобаритные. Не пора ли расписание поменять, если нет нормального крупногабаритного транспорта? Хотя постоянно твердят что он приобретается», возмущен тюменец.

Мы связались с пресс-службой городской администрации.

По словам руководителя пресс-службы администрации Гульнары Сидоркиной, при анализе маршрута 49-го автобуса установлено, что ежемесячно выполнение рейсов составляет 98-99%. Интервалы движения 30 минут, в утренние часы — 20 минут.

Она отмечает, что количество автобусов соответствует пассажиропотоку на маршруте. Стесненные дорожные условия не позволяют пустить на маршрут автобус большого класса вместимости.

«Если смотреть на вопрос шире, то мы проанализируем не только сообщения жителей и информацию, но и проведем ряд выездных рабочих совещаний с перевозчиками и выезды будут в час пик. Такое поручение дал глава города»,сообщила Гульнара Сидоркина.

Ранее «Наш город» писал о том, что тюменские автобусы № 99 будут останавливаться на остановке «Площадь Борцов Революции».

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