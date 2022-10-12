Тюменцы смогут самостоятельно попасть в вытрезвители

Стоит отметить, что под «спецорганизациями» имеются ввиду вытрезвители. Также говорится о том, что они будут действовать на базе организаций социального обслуживания. В данный момент в них оказывается помощь заключенным, которые вышли из мест лишения свободы и не имеют места жительства.