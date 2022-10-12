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Тюменцы смогут самостоятельно попасть в вытрезвители

12 октября 11:54
Фото: 1Mi
Тюменцы смогут сами обращаться в вытрезвители для улучшения своего состояния. Соответствующее постановление было подписано губернатором Тюменской области Александром Моором. Документ размещен на официальном портале правовой информации.
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Тюмень

«В спецорганизации для оказании помощи людям, которые находятся в разных видах опьянения, принимаются лица старше 18 лет. Они могут попасть в спецорганизацию самостоятельно или будут доставлены туда уполномоченными органами», указано в документе.

Стоит отметить, что под «спецорганизациями» имеются ввиду вытрезвители. Также говорится о том, что они будут действовать на базе организаций социального обслуживания. В данный момент в них оказывается помощь заключенным, которые вышли из мест лишения свободы и не имеют места жительства.

В вытрезвитель граждане смогут попасть только после медицинского осмотра. Попасть в вытрезвитель можно только добровольно. Принудительных мер приниматься не будет.

Если человек находится в сильном алкогольном опьянении, он попадет в вытрезвитель профилактически. По окончании лечения ему выдадут справку о том, где он находился.

Ранее «Наш город» писал о том, что сегодня Ленинский районный суд выбрал меру пресечения для Галины Семиной, которая 10 октября пырнула ножом мужчину, с которым распивала алкоголь. Одного удара, который нанесла Галина, хватило, чтобы тот вечер стал для ее знакомого последним.

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