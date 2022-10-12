Тюменцы принимают участие в Финале пятого нацчемпионата «Навыки мудрых»

Чемпионат является значимым мероприятием федерального масштаба, который способствует популяризации рабочих профессий и демонстрирует кадровый потенциал сотрудников в возрасте старше 50 лет, их способность эффективно трудиться и осваивать современные технологии.
Мероприятие в третий раз пройдет в дистанционно - очном формате. Специалисты поколения 50+ будут демонстрировать мастерство на домашних площадках, а центр управления соревнованиями расположится в Новосибирске. Чемпионат пройдет по 30 компетенциям. В соревнованиях примут участие более 300 конкурсантов из 69 субъектов Российской Федерации.
Тюменскую область представляют семь участников в компетенциях:
Кондитерское дело
Предпринимательство
Лабораторный химический анализ
Медицинский и социальный уход
Малярные и декоративные работы
Ремонт и обслуживание легковых автомобилей
Электромонтаж
- Наши участники отличные специалисты, готовые мастерски выполнять свое дело в любых условиях, и даже в мелочах демонстрировать профессионализм. Их опыт и ответственный подход к делу, это то на что стоит равняться. Мы желаем нашим землякам только победы! - отметил Александр Сидоров, директор департамента труда и занятости населения Тюменской области.
Соревновательные площадки будут организованы в областной столице и в городе Тобольске на базе образовательных организаций. Имена победителей будут известны 14 октября 2022 года.