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Тюменцы принимают участие в Финале пятого нацчемпионата «Навыки мудрых»

12 октября 12:09
Фото: ГАУ ЦЗН Тюменской области
Тюменские специалисты принимают участие в Финале пятого Национального чемпионата «Навыки мудрых», который пройдет с 12 по 14 октября 2022 года, сообщает департамент труда и занятости населения региона.

Чемпионат является значимым мероприятием федерального масштаба, который способствует популяризации рабочих профессий и демонстрирует кадровый потенциал сотрудников в возрасте старше 50 лет, их способность эффективно трудиться и осваивать современные технологии.

Мероприятие в третий раз пройдет в дистанционно - очном формате. Специалисты поколения 50+ будут демонстрировать мастерство на домашних площадках, а центр управления соревнованиями расположится в Новосибирске. Чемпионат пройдет по 30 компетенциям. В соревнованиях примут участие более 300 конкурсантов из 69 субъектов Российской Федерации.

Тюменскую область представляют семь участников в компетенциях:

  • Кондитерское дело

  • Предпринимательство

  • Лабораторный химический анализ

  • Медицинский и социальный уход

  • Малярные и декоративные работы

  • Ремонт и обслуживание легковых автомобилей

  • Электромонтаж

- Наши участники отличные специалисты, готовые мастерски выполнять свое дело в любых условиях, и даже в мелочах демонстрировать профессионализм. Их опыт и ответственный подход к делу, это то на что стоит равняться. Мы желаем нашим землякам только победы! - отметил Александр Сидоров, директор департамента труда и занятости населения Тюменской области.

Соревновательные площадки будут организованы в областной столице и в городе Тобольске на базе образовательных организаций. Имена победителей будут известны 14 октября 2022 года.

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