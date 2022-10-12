Тюменцы принимают участие в Финале пятого нацчемпионата «Навыки мудрых»

- Наши участники отличные специалисты, готовые мастерски выполнять свое дело в любых условиях, и даже в мелочах демонстрировать профессионализм. Их опыт и ответственный подход к делу, это то на что стоит равняться. Мы желаем нашим землякам только победы! - отметил Александр Сидоров, директор департамента труда и занятости населения Тюменской области.