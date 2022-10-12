Тюменцев не берут на работу из-за возраста, татуировок и пирсинга

Опрос, в котором поучаствовало около 2 тысяч человек, показал, что на рынке труда существует ощутимая дискриминация. Данные «Нашему городу» предоставил сервис «Зарплата.ру».
Сотрудники тюменских компаний признались, что часто сталкивались с эйджизмом — возраст работника становился поводом для насмешек или унижений. Об этом заявила треть опрошенных. Чаще всего в тюменских компаниях осуждают более юных сотрудников, полагая, что они еще не обладают должными компетенциями.
15% респондентов заявили, что столкнулись с сексизмом, дискриминацией по половому признаку.
«Меня не взяли в крупную компанию только из-за того, что я женщина. Хотя у меня было соответствующее образование и четыре года опыта работы в этой сфере. Мне прямо сказали, что на этой должности компания хотела бы видеть мужчину. Аргументировали такое желание, якобы, повышенной стрессоустойчивостью у мужчин. После этого я даже разговор не стала продолжать с HR-ом», рассказала Евгения Рябко.
13% опрошенных сталкивались с дискриминацией из-за внешности, 12% — из-за семейного положения, 11% — из-за национальности.
Любопытно, что у 36% участников опроса возникли проблемы при приеме на работу из-за наличия детей, а у 20% из-за их отсутствия.
«Когда у меня не было детей, меня не брали на работу, так как считали, что я вот-вот уйду в декрет, раз молодая и замуж недавно вышла. А потом, когда мой сын пошел в садик, меня не брали так как считали, что я буду постоянно по больничным гонять. И как поднимать демографию страны с такими работодателями?»признается Елена Шааб.
15% опрошенных подтвердили, что у них возникли проблемы с трудоустройством из-за планируемой беременности.
А 20% отказали в приеме на работу из-за пустой 14-й страницы паспорта.
Из-за татуировок в трудоустройстве отказали 11% респондентов, из-за пирсинга — 10%, а 7% выставили из-за яркого цвета волос.
Зато аж 30% опрошенных не подошли работодателю из-за лишнего веса.
«Я устраивалась работать в офис, даже не в фитнес-клуб. Со мной говорил начальник и он сразу посмотрел на меня с жутким негодованием. И в ходе собеседования он меня даже не слушал. Сразу было понятно, что его не устроил мой внешний вид, а в частности, лишний вес», говорит Екатерина Зубарева.
Ответим, что на площадках для поиска работы, многие работодатели сейчас указывают требование ко внешности потенциального работника.
Целых 75% респондентов не довольны своими коллегами. Половина опрошенных столкнулись с тем, что на работе про них распускают слухи, что негативно сказывается на карьере.
Также многие подвергаются необоснованной критике со стороны других сотрудников, оскорблениями и запугиваниями.
А 6% людей признались, что в их организации промышляют воры, затаившиеся среди коллег.
3% опрошенных рассказали, что их травят и высмеивают на рабочем месте.
Больше половины участников опроса признались, что руководство их компании к сотрудникам относятся предвзято, выделяя любимчиков и аутсайдеров. Причем далеко не всегда симпатия начальника связана с качеством и объемом выполняемой работы.
Так 28% респондентов столкнулись с неконструктивной критиков со стороны начальника, а в 21% случаев жаловались на игнорировании успехов и достижений сотрудников.
«Чаще всего у нас руководящие должности занимают люди успешно подружившиеся с былым начальством и прошедшие по головам. Руководить такие люди не умеют, из-за этого и страдают сотрудники», рассказывает Даяна Харченко, столкнувшаяся с аналогичной проблемой на работе.
Пугает, что 16% опрошенных столкнулись с оскорблениями, 14% — c запугиваниями и угрозами.
«Наш город» уже рассказывал вам истории тюменцев, которых не пускали в школу из-за неподобающего внешнего вида.