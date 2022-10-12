Тюменцев не берут на работу из-за возраста, татуировок и пирсинга

«Когда у меня не было детей, меня не брали на работу, так как считали, что я вот-вот уйду в декрет, раз молодая и замуж недавно вышла. А потом, когда мой сын пошел в садик, меня не брали так как считали, что я буду постоянно по больничным гонять. И как поднимать демографию страны с такими работодателями?»признается Елена Шааб.