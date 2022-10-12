Тюменский суд оправдал девушку, которую обвиняли в дискредитации ВС РФ

Ей грозил штраф от 30 до 50 тысяч рублей, но Алиса смогла доказать, что имела в виду «НЕТ ВОБЛЕ».
«Представленные по делу доказательства свидетельствуют о нахождении **** 24 сентября 2022 года на площади «Единства и согласия» и выполнении ею мелом на асфальте рисунка и надписи «Нет *!»отмечается в решении тюменского суда.
Производство по делу об административном правонарушении (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) было прекращено. Мелок синего цвета ей вернули.
Ранее «Наш город» сообщал, что центральный райсуд Тюмени назначил 27-летней Анастасии штраф в размере 45 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ.