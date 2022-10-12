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Тюменский суд оправдал девушку, которую обвиняли в дискредитации ВС РФ

12 октября 18:28
Фото: 1Mi
Суд прекратил административное дело в отношении девушки из Тюмени, которая 24 сентября написала мелом фразу «Нет *!». Заседание прошло 12 октября 2022 года. Полиция посчитала, что она пыталась дискредитировать ВС РФ, сообщает источник «Нашего города».
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Полиция

Ей грозил штраф от 30 до 50 тысяч рублей, но Алиса смогла доказать, что имела в виду «НЕТ ВОБЛЕ».

«Представленные по делу доказательства свидетельствуют о нахождении **** 24 сентября 2022 года на площади «Единства и согласия» и выполнении ею мелом на асфальте рисунка и надписи «Нет *!»отмечается в решении тюменского суда.

Производство по делу об административном правонарушении (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) было прекращено. Мелок синего цвета ей вернули.

Ранее «Наш город» сообщал, что центральный райсуд Тюмени назначил 27-летней Анастасии штраф в размере 45 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ.

#Новости#Полиция#Штрафы#Площадь Единства и Согласия#Тюмень#Тюменская область#МВД#Оправдательный приговор#Вооруженные силы#Административное дело#Суды#Александр Мязин#Общество
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