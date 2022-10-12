Тюменский пенсионер хранил на чердаке 1,5 кг конопли

Наркоплантацию обнаружили на придомовой территории. Из нее изъяли порядка 400 корней конопли. Дальше их направят на экспертизу.
В доме пожилого мужчины нашли весы и сигареты, в которых также содержатся наркотические вещества. Выяснилось, что он искал в интернете информацию о культивировании запрещенных растений.
Мужчина рассказал, что заказал семена конопли в интернете ля личного употребления. Отмечается, что он ранее судим. Было возбуждено уголовное дело, сейчас находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее «Наш город» писал о том, что жители Тюмени регулярно видят подозрительных людей, которые ищут закладки в самых необычных местах. В очередной раз молодой человек раскапывал клумбу около дома на улице Гольцова в поисках наркотиков.