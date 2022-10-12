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Тюменский пенсионер хранил на чердаке 1,5 кг конопли

12 октября 10:37
Фото: скриншот из видео пресс-службы УМВД по Тюменской области
В Тюменской области у 62-летнего мужчины изъяли 1,5 кг высушенной конопли. Житель села Антипино хранил наркотические вещества в чердачных помещениях хозяйственных построек на своем участке.
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Полиция

Наркоплантацию обнаружили на придомовой территории. Из нее изъяли порядка 400 корней конопли. Дальше их направят на экспертизу.

В доме пожилого мужчины нашли весы и сигареты, в которых также содержатся наркотические вещества. Выяснилось, что он искал в интернете информацию о культивировании запрещенных растений.

Мужчина рассказал, что заказал семена конопли в интернете ля личного употребления. Отмечается, что он ранее судим. Было возбуждено уголовное дело, сейчас находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее «Наш город» писал о том, что жители Тюмени регулярно видят подозрительных людей, которые ищут закладки в самых необычных местах. В очередной раз молодой человек раскапывал клумбу около дома на улице Гольцова в поисках наркотиков.

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