Тюмень готовится к проведению цифрового форума «ИНФОТЕХ-2022»

Информационная безопасность является одной из ключевых тем форума и выставки «ИНФОТЕХ» уже на протяжении нескольких лет. В 2018 году в Тюмени впервые прошел окружной форум «ИБ без границ», полностью посвященный вопросам кибербезопасности. Сегодня он встроен в большой тематический трек, который проводится в рамках форума и выставки «ИНФОТЕХ-2022».