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Тюмень готовится к проведению цифрового форума «ИНФОТЕХ-2022»

12 октября 15:29
Фото: Департамент информатизации ТО
12 октября в Тюменской области прошла пресс-конференция по теме XV Тюменского форума и выставки информационных технологий «ИНФОТЕХ». На мероприятии участники обсудили программу предстоящего форма и организационные вопросы, сообщает департамент информатизации региона.

Участие в пресс-конференции приняли директор Департамента информатизации Станислав Логинов, генеральный директор ГК «Анлим» Максим Овсянников и Владимир Барвинский, директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком».

 

Станислав Игоревич отметил, что в этом году детская площадка «ИНФОТЕХ Junior» начнется 17 октября. Будут как традиционные мероприятия в виде мастер-классов, награждений победителей детских ИТ-конкурсов, так и новые форматы. В их числе фестиваль разработчиков игр «GameFest» и всероссийский конкурс «GameJam».

Что касается основной деловой программы, то она начнется 19 октября с торжественного открытия форума. Ключевым мероприятием первого дня станет панельная дискуссия «Технологическая независимость регионов», участие в которой примут представители федеральных ведомств.

Также пройдут секции по развитию кадрового ИТ-потенциала, цифровизации здравоохранения, образования и креативным индустриям.

Информационная безопасность является одной из ключевых тем форума и выставки «ИНФОТЕХ» уже на протяжении нескольких лет. В 2018 году в Тюмени впервые прошел окружной форум «ИБ без границ», полностью посвященный вопросам кибербезопасности. Сегодня он встроен в большой тематический трек, который проводится в рамках форума и выставки «ИНФОТЕХ-2022». 

С другими прорывными технологиями компании можно будет подробнее познакомиться на стенде 19 и 20 октября.

Всего на выставке информационных технологий будет порядка 40 экспонентов с новыми отечественными ИТ-решениями и программным обеспечением, успешно реализуемым на территории страны.

XV Тюменский цифровой форум и выставка информационных технологий «ИНФОТЕХ» проводится совместно с Минцифрой РФ. Также соорганизаторами форума выступают ГК «Анлим» и АНО «Лаборатория цифровой трансформации». Мероприятие проходит при поддержке генерального партнера форума ПАО «Ростелеком», стратегического партнера ООО «1С-Медицина-Регион», регионального партнера —  группы компаний «РАСТАМ». Официальными партнерами форума выступают компания NtechLab и ООО «Систематика Консалтинг».

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