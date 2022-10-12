Тюмень готовится к проведению цифрового форума «ИНФОТЕХ-2022»

Участие в пресс-конференции приняли директор Департамента информатизации Станислав Логинов, генеральный директор ГК «Анлим» Максим Овсянников и Владимир Барвинский, директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком».
Станислав Игоревич отметил, что в этом году детская площадка «ИНФОТЕХ Junior» начнется 17 октября. Будут как традиционные мероприятия в виде мастер-классов, награждений победителей детских ИТ-конкурсов, так и новые форматы. В их числе фестиваль разработчиков игр «GameFest» и всероссийский конкурс «GameJam».
Что касается основной деловой программы, то она начнется 19 октября с торжественного открытия форума. Ключевым мероприятием первого дня станет панельная дискуссия «Технологическая независимость регионов», участие в которой примут представители федеральных ведомств.
Также пройдут секции по развитию кадрового ИТ-потенциала, цифровизации здравоохранения, образования и креативным индустриям.
Информационная безопасность является одной из ключевых тем форума и выставки «ИНФОТЕХ» уже на протяжении нескольких лет. В 2018 году в Тюмени впервые прошел окружной форум «ИБ без границ», полностью посвященный вопросам кибербезопасности. Сегодня он встроен в большой тематический трек, который проводится в рамках форума и выставки «ИНФОТЕХ-2022».
С другими прорывными технологиями компании можно будет подробнее познакомиться на стенде 19 и 20 октября.
Всего на выставке информационных технологий будет порядка 40 экспонентов с новыми отечественными ИТ-решениями и программным обеспечением, успешно реализуемым на территории страны.
XV Тюменский цифровой форум и выставка информационных технологий «ИНФОТЕХ» проводится совместно с Минцифрой РФ. Также соорганизаторами форума выступают ГК «Анлим» и АНО «Лаборатория цифровой трансформации». Мероприятие проходит при поддержке генерального партнера форума ПАО «Ростелеком», стратегического партнера ООО «1С-Медицина-Регион», регионального партнера — группы компаний «РАСТАМ». Официальными партнерами форума выступают компания NtechLab и ООО «Систематика Консалтинг».