СУЭНКО и тюменский колледж цифровых и педагогических технологий заключили соглашение

Прежде чем приступить к делу, ребята прошли необходимые инструктажи по охране труда и технике безопасности и ознакомились с правилами внутреннего распорядка, действующими в СУЭНКО. А после практикантов распределили по различным отделам: транспорта электроэнергии; автоматизированных систем учета электроэнергии; техподдержки, а один из студентов практикуется в управлении по реализации услуг техприсоединения.