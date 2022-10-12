СУЭНКО и тюменский колледж цифровых и педагогических технологий заключили соглашение

А уже 29 сентября в компанию поступили практиканты колледжа — студенты второго курса, обучающиеся по специальности «Информационные системы и программирование». Здесь под руководством опытных профессионалов они знакомятся со спецификой работы различных отделов, получают новые знания и умения.
Прежде чем приступить к делу, ребята прошли необходимые инструктажи по охране труда и технике безопасности и ознакомились с правилами внутреннего распорядка, действующими в СУЭНКО. А после практикантов распределили по различным отделам: транспорта электроэнергии; автоматизированных систем учета электроэнергии; техподдержки, а один из студентов практикуется в управлении по реализации услуг техприсоединения.
«Мы занимаемся самыми разнообразными задачами. Например, я сейчас знакомлюсь с буднями техподдержки, составляю отчеты, другой мой товарищ собирает технику — пульты для отопительных систем»,рассказывает Руслан Закиров.
Практика завершится 19 октября: к этому времени ребята овладеют новыми навыками, которые пригодятся им в будущем. За свою работу студенты получат оплату от СУЭНКО. Также им предстоит продемонстрировать полученные умения перед комиссией и защитить отчеты по практике.
Дни открытых дверей, мероприятия по профориентации и по трудоустройству — часть большой работы, которую проводит СУЭНКО. Ежегодно компания предоставляет успешным выпускникам рабочие места в своих филиалах в Тюменской и Курганской областях, принимает будущих профессионалов на практику и содействует появлению в регионах все большего количества высококвалифицированных специалистов.