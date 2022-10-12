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Скейт-парк обойдется тюменским властям в 2 миллиона рублей

12 октября 13:13
Фото: Госзакупки
Эскиз скейт-парка.
В микрорайоне Матмасы в Тюмени планируют построить скейт-парк за 2 млн рублей. За эти деньги установят 7 модулей для занятий спортом. Средства на строительство скейт-парка для тюменцев возьмут из бюджета городского округа областной столицы.
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Отдых

Закупку разместили на портале Госзакупок. Заказчиком числится МКУ «Служба заказчика ЛАО». Новый скейт-парк, подходящий как для начинающих, так и для опытных спортсменов, разместят между улицами Тимофея Чаркова и Тальниковая.

В проекте объекта 7 модулей. Два их них предназначены для поступательного ускорения. На третьем модуле можно потренироваться в прыжках, на 4 — выполнять трюки, прыжки и скольжения, на 5 (рейле) — скользить и тренировать умение балансировать. 6 и 7 модули создадут для прыжков и проездов.

Вид на парк сверху.Вид на парк сверху.
Вид на парк сверху.
Фото: Госзакупки

На всех объекте в скейт-парке смогут тренироваться горожане с разным уровнем подготовки. Кроме того, их можно использовать для проведения соревнований. Первые два модуля будут иметь ограждения.

Согласно документации, первый модуль будет стоить более 348 тыс. рублей, второй — 375 тыс. рублей, третий — почти 400 тысяч рублей. Самым дешевым станет модуль № 5, рейл — его цена более 61,5 тыс. рублей. А самым дорогим окажется модуль № 4 стоимостью более полумиллиона рублей.

В приложенных к закупке документах перечислили все характеристики модулей — размеры, материалы, составы. Возвести парк исполнителю нужно будет в течение 30 дней с момента заключения контракта. Закупку разместили на сайте 10 октября, а срок подачи заявок кончается 18 октября.

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#Аналитика#Служба заказчика ЛАО г. Тюмени#Отдых#Тюмень#Развлечение#Спорт#Парк#Скейтбордисты#Госзакупки#Анна Доронина
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