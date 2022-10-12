Скейт-парк обойдется тюменским властям в 2 миллиона рублей

Закупку разместили на портале Госзакупок. Заказчиком числится МКУ «Служба заказчика ЛАО». Новый скейт-парк, подходящий как для начинающих, так и для опытных спортсменов, разместят между улицами Тимофея Чаркова и Тальниковая.
В проекте объекта 7 модулей. Два их них предназначены для поступательного ускорения. На третьем модуле можно потренироваться в прыжках, на 4 — выполнять трюки, прыжки и скольжения, на 5 (рейле) — скользить и тренировать умение балансировать. 6 и 7 модули создадут для прыжков и проездов.
На всех объекте в скейт-парке смогут тренироваться горожане с разным уровнем подготовки. Кроме того, их можно использовать для проведения соревнований. Первые два модуля будут иметь ограждения.
Согласно документации, первый модуль будет стоить более 348 тыс. рублей, второй — 375 тыс. рублей, третий — почти 400 тысяч рублей. Самым дешевым станет модуль № 5, рейл — его цена более 61,5 тыс. рублей. А самым дорогим окажется модуль № 4 стоимостью более полумиллиона рублей.
В приложенных к закупке документах перечислили все характеристики модулей — размеры, материалы, составы. Возвести парк исполнителю нужно будет в течение 30 дней с момента заключения контракта. Закупку разместили на сайте 10 октября, а срок подачи заявок кончается 18 октября.