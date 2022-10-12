Скейт-парк обойдется тюменским властям в 2 миллиона рублей

В проекте объекта 7 модулей. Два их них предназначены для поступательного ускорения. На третьем модуле можно потренироваться в прыжках, на 4 — выполнять трюки, прыжки и скольжения, на 5 (рейле) — скользить и тренировать умение балансировать. 6 и 7 модули создадут для прыжков и проездов.