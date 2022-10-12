Сбербанк выбрал лучшие молодежные стартапы на Урале

Команда участников школьного акселератора из Сургута придумала проект «Росток» для захоронения питомцев с использованием биоразлагаемых урн и выращивания «деревьев памяти». Для праха домашних животных ребята предлагают использовать биоурны, которые со временем разлагаются и становятся питательной средой для деревьев. Это защитит экологию от вредного влияния несанкционированных захоронений, а кладбища превратит в леса. «Росток» уже пилотирует свое решение: в Сургуте выстроена производственная цепочка производства биоурн, а также администрацией региона выделен участок 0,5 га, который станет «парком» для растений.