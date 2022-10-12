Рекордный рост цен на недвижимость в Тюмени: риелторы не ждут падения спроса

«Стоимость на квадратные метры зависит в большей степени от предложенных ипотечных программ. Скажем так, чем привлекательней расчет по ипотеке для клиента, тем больше квадратных метров он может и хочет приобрести. Низкие ставки — высокий спрос, а значит и рост цен. Что касается квартир в новых домах, то цена начинает расти уже с момента открытия продаж. Вы можете приобрести квартиру в новостройке на этапе строительства и к моменту и выдачи ключей стоимость вашей квартиры будет отличаться от начальной на 12% и более», отметил Линар.