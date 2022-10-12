Рекордный рост цен на недвижимость в Тюмени: риелторы не ждут падения спроса

На Форуме недвижимости-2022 президент Объединения риэлторов Тюменской области Светлана Бабушкина рассказала, что многие семьи не приобретают жилье из-за того, что мужчины могут отправиться на службу в рамках частичной мобилизации. Кроме того, повысилась ипотечная ставка.
«Критической ситуации нет. Сейчас поступают доступные предложения для покупателей, однако, заявок не так много. Некоторые семьи заняли ожидательные позиции из-за начала частичной мобилизации», прокомментировала Бабушкина.
По источникам «Нашего города», средняя цена предложения квадратного метра вторичного жилья в минувшем месяце в Тюмени выросла до 105 тысяч рублей. Что касается Тобольска, то квадратный метр вторичного жилья обойдется в 50 тысяч рублей. В Ишиме — 53,7 тысяч рублей. В Ялуторовске и Заводоуковске сумма почти не отличается — 56,8 тысяч рублей.
Мы решили сравнить стоимость вторичного жилья в сентябре в нашем городе, а также в ЯНАО, ХМАО и Курганской и Свердловской областях.
В Ямало-ненецком автономном округе в Новом Уренгое средняя цена предложения квадратного метра вторичного жилья в сентябре составляет 166,5 тысяч рублей. В Ноябрьске — 96,7 тысяч рублей за квадратный метр. Стоимость в Салехарде составляет 145,7 тысяч рублей. В Муравленко стоимость меньше — 77,3 тысяч рублей.
В Ханты-Мансийском автономном округе в Ханты-Мансийске квадрат вторички обойдется жителям в 115,7 тысяч рублей. В Нижневартовске — 73,6 тысяч рублей. В Сургуте — 113,9 тысяч рублей.
Что касается Свердловской области, то в Екатеринбурге стоимость квадратного метра такая же, как и в Тюмени — 104 тысячи рублей. В Нижнем Тагиле стоимость на порядок ниже — 45,9 тысяч рублей за квадрат вторички.
В Курганской области в Кургане цена квадрата вторичного жилья составляет 57,8 тысяч рублей. В Шадринске и того дешевле — 40 тысяч рублей.
Источники «Нашего города» сообщают, что квадрат жилья в новостройках в Тюмени может обойтись тюменцам в 121,9 тысяч рублей. В других населенных пунктах Тюменской области цена достигла 103 тысяч рублей за квадратный метр.
В Ханты-Мансийске цены практически такие же, как и в Тюмени — 121,1 тысяч рублей. В Сургуте стоимость составляет 142 тысячи рублей за квадрат новостройки. В других населенных пунктах Ханты-Мансийского автономного округа стоимость достигла 86,3 тысяч рублей за квадрат.
В Екатеринбурге квадратный метр жилья в новостройках в этом месяце обойдется в 115,9 тысяч рублей. В других населенных пунктах Свердловской области — 108,5 тысяч рублей.
В Курганской области стоимость квадрата в новостройках в сентябре составляет 60,2 тысяч рублей.
Для сравнения в июле квадратный метр жилья в новостройках в Тюмени стоил 115,2 тысячи рублей. Квадрат вторички тюменцам обходился в 104,3 тысячи рублей.
В Ханты-Мансийске в новостройках этот показатель в июле составлял 104,6 тысяч рублей, а вторичка — 110 тысяч рублей.
В Кургане квадратный метр новостройки в июле стоил 58 тысяч рублей, а квадрат вторичного жилья — 55 тысяч рублей.
Летом в Екатеринбурге средняя цена квадрата новостройки составляла 117,4, а цена вторичного жилья — 102,9 тысяч рублей.
Президент Союза строителей Тюменской области Андрей Никитин сообщил «Нашему городу», что в строительной отрасли наблюдается отток специалистов из-за частичной мобилизации. По его словам, в данный момент есть «небольшая проблема» по механизаторам и водителям.
«Сейчас организации с этими трудностями справляются. Местные компании помогают обустраивать помещения для призванных в рамках частичной мобилизации», отметил Андрей Никитин.
«Наш город» связался с руководителем департамента продаж АН «СОВА» Линаром Хисамутдиновым. Он рассказал, как менялась активность продаж по вторичной недвижимости и новостройкам.
По его словам, ежегодно, за последние два года наблюдалась тенденция на прирост активного приобретения недвижимого имущества. Более 40% от общих продаж в АН «СОВА» составляли квартиры в новых домах, но вторичный рынок не отставал.
«В 2022 году цена на новостройки значительно выросла в первом квартале за счет высокого спроса. Квартиры вторичного рынка переняли тенденцию и повысили цены на квадратные метры в готовых домах. Общий прирост цен на квартиры составляет от 10% до 30%. В данный период времени цены стабилизировались, и могу сказать с уверенностью, что сейчас самое время покупать недвижимость как для себя, так и с целью инвестиции», прокомментировал Хисамутдинов.
Руководитель департамента продаж АН «СОВА» также сообщил, от чего зависит рост цен на новостройки или вторичную недвижимость.
«Стоимость на квадратные метры зависит в большей степени от предложенных ипотечных программ. Скажем так, чем привлекательней расчет по ипотеке для клиента, тем больше квадратных метров он может и хочет приобрести. Низкие ставки — высокий спрос, а значит и рост цен. Что касается квартир в новых домах, то цена начинает расти уже с момента открытия продаж. Вы можете приобрести квартиру в новостройке на этапе строительства и к моменту и выдачи ключей стоимость вашей квартиры будет отличаться от начальной на 12% и более», отметил Линар.
«Часть банков партнеров до повышения ставок увеличил размер скидки для наших клиентов до 0,6% от стандартной ставки. Поэтому какого-то резкого снижения покупательской активности на фоне изменения ставок мы не ожидаем», прокомментировала Татьяна.