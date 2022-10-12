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Премия «КонТЭКст» досталась проектам-победителям в области ТЭК и промышленности

12 октября 12:18
Фото: konkurs-tek.ru
Национальной премии «КонТЭКст» удостоились авторы лучших коммуникационных проектов, реализованных в компаниях ТЭК в течение года. Имена лауреатов были озвучены в ходе торжественной церемонии награждения. Кроме того, им были вручены специальные дипломы Гильдии маркетологов из рук ее президента Игоря Березина.

Как сообщает tagilcity.ru, в состав жюри были включены ведущие эксперты, которые представляют коммуникационную и энергетическую отрасли, и журналисты. Так, холдинг 1MI, выступивший в роли информационного партнера мероприятия, был представлен директором по федеральным продажам Светланой Алаевой.

Авторы 150 представленных на конкурс проектов, рассказывали о них на площадке базового университета отрасли — РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина. Больше всего проектов было представлено в номинациях, связанных с социальными, имиджевыми и digital-темами.

Помимо этого, авторов проектов ждали на мастер-классах, проводимых известными экспертами, представляющими коммуникации, психологию, журналистику, визуализацию и цифровизацию.

Победителями премии «КонТЭКст-2022» стали следующие компании. Лучшей коммуникационной деятельностью и информационным сопровождением, по мнению жюри, занимаются в ПАО «Интер РАО» и ПАО «Россети». Что касается лучших коммуникационных проектов среди промышленных компаний и компаний ТЭК, они оказались у ПАО «РусГидро», ПАО «Газпром», ООО «АГТ», УК «Аура», ООО «Газпром трансгаз Москва».

В качестве дипломантов первой степени конкурса лучших digital-проектов оказались представители ПАО «Фортум», представившие проект в области цифровой трансформации, а также АО «Трансмашхолдинг» с креативным проектом коммуникационной кампании. Он позволил создать контент для TikTok-аккаунта, который ведет Петербургский метрополитен.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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