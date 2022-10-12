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«Нанес не менее 12 ударов»: пьяный тоболяк жестоко расправился с другом из-за ссоры

12 октября 07:56
Фото: 1Mi
Следователи собрали достаточно доказательств по уголовному делу в отношении 43-летнего жителя Тобольска, который обвиняется в убийстве знакомого. Преступление произошло еще 8 августа. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК России по Тюменской области.

По данным следствия, преступление произошло в квартире дома, расположенного в мкр. 7 Тобольска, где подозреваемый выпивал со своим 49-летним приятелем. Во время застолья между друзьями вспыхнул конфликт.

В ходе ссоры разгоряченный алкоголем подозреваемый схватил нош и ударил им не менее 12 раз своего оппонента. А затем мужчина связал смертельно раненного приятеля проводом от настольной лампы. От полученных ранений потерпевший скончался на месте, а обвиняемый скрылся с места преступления.

Тело мужчины со следами насильственной смерти нашли соседи лишь 5 дней спустя, когда из квартиры убитого по дому начал распространяться неприятный запах.

Вскоре подозреваемый был задержан. Ему предъявили обвинение, а затем заключили под стражу. Как только утвердят обвинительное заключение, уголовное дело в отношении мужчины передадут на рассмотрение в суд.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени задержали местную жительницу, которая обвиняется в убийстве знакомого. Женщина во время ссоры ударила мужчину ножом.

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