«Нанес не менее 12 ударов»: пьяный тоболяк жестоко расправился с другом из-за ссоры

В ходе ссоры разгоряченный алкоголем подозреваемый схватил нош и ударил им не менее 12 раз своего оппонента. А затем мужчина связал смертельно раненного приятеля проводом от настольной лампы. От полученных ранений потерпевший скончался на месте, а обвиняемый скрылся с места преступления.