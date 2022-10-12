Мобилизованных тюменцев могут освободить от долгов

На официальном ресурсе УФССП по Тюменской области сказано, что в данный момент на территории нашей области приостановили почти 1,2 тысяч исполнительных производств. Кроме того, почти 300 военнослужащих подали заявления о приостановке исполнительных производств. В этом им также помогли судебные приставы, которые специально выезжали на обучающие полигоны.
Ранее «Наш город» писал о том, что тюменские строители наблюдают отток специалистов из-за частичной мобилизации. Об этом сообщил «Нашему городу» Андрей Юрьевич Никитин, президент Союза строителей Тюменской области.