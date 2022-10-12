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Мобилизованных тюменцев могут освободить от долгов

12 октября 04:43
Фото: 1Mi
Тюменцев, призванных в рамках частичной мобилизации могут освободить от долгов. Об этом сообщили в региональном Управлении Федеральной службы судебных приставов.
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Тюмень

На официальном ресурсе УФССП по Тюменской области сказано, что в данный момент на территории нашей области приостановили почти 1,2 тысяч исполнительных производств. Кроме того, почти 300 военнослужащих подали заявления о приостановке исполнительных производств. В этом им также помогли судебные приставы, которые специально выезжали на обучающие полигоны.

Ранее «Наш город» писал о том, что тюменские строители наблюдают отток специалистов из-за частичной мобилизации. Об этом сообщил «Нашему городу» Андрей Юрьевич Никитин, президент Союза строителей Тюменской области.

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