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«ЛГБТ-скульптура» в тюменском дворе вызвала недовольство горожан

12 октября 09:15
Фото: Читатель «Нашего города»
Скульптура во дворе на ул. Максима Горького, 59.
Читатель «Нашего Города» пожаловался на странную скульптуру во дворе дома на ул. Максима Горького. В управляющей компании о неординарной фигуре знают, но утверждают, что никакого отношения к её установке не имеют.

«Во дворе дома на ул. Максима Горького, 59 установили „памятник“ ЛГБТ-сообщества. Председатель управляющей компании „Восход“ Г. А. Фролов пояснил, что его установили с его разрешения»,заявляет читатель.

Кто поставил скульптуру - неизвестно.
Фото: Читатель «Нашего города»
Фото: Читатель «Нашего города»

«Наш Город» связался с УК «Восход», которая обслуживает указанный дом. В диспетчерской о странной фигуре ничего не знают.

«Я даже не знаю, что за скульптура… Где она вообще? У нас такого нет»,удивились в диспетчерской.

А председатель управляющей компании Геннадий Фролов уже получал от местных жителей жалобы с угрозами уничтожить этот объект. Но мужчина не понимает, почему из-за этой скульптуры обращаются именно к нему, ведь территория не относится к УК «Восход».

«Её установили на муниципальной территории, а не на моей. И вообще не понятно, кто установил. На нее жаловались, потому что она с какой-то нехорошей наклонностью. Как я мог дать разрешение на чужую территорию? Нет! Это ерунда какая-то!»объяснил редакции Геннадий Фролов.

Председатель УК узнал про появление необычной скульптуры в понедельник. Жильцы соседних домов высказывались о фигуре достаточно нелестно и даже обещали разбить.

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