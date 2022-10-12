«ЛГБТ-скульптура» в тюменском дворе вызвала недовольство горожан

«Во дворе дома на ул. Максима Горького, 59 установили „памятник“ ЛГБТ-сообщества. Председатель управляющей компании „Восход“ Г. А. Фролов пояснил, что его установили с его разрешения»,заявляет читатель.
«Наш Город» связался с УК «Восход», которая обслуживает указанный дом. В диспетчерской о странной фигуре ничего не знают.
«Я даже не знаю, что за скульптура… Где она вообще? У нас такого нет»,удивились в диспетчерской.
А председатель управляющей компании Геннадий Фролов уже получал от местных жителей жалобы с угрозами уничтожить этот объект. Но мужчина не понимает, почему из-за этой скульптуры обращаются именно к нему, ведь территория не относится к УК «Восход».
«Её установили на муниципальной территории, а не на моей. И вообще не понятно, кто установил. На нее жаловались, потому что она с какой-то нехорошей наклонностью. Как я мог дать разрешение на чужую территорию? Нет! Это ерунда какая-то!»объяснил редакции Геннадий Фролов.
Председатель УК узнал про появление необычной скульптуры в понедельник. Жильцы соседних домов высказывались о фигуре достаточно нелестно и даже обещали разбить.