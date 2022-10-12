«ЛГБТ-скульптура» в тюменском дворе вызвала недовольство горожан

«Её установили на муниципальной территории, а не на моей. И вообще не понятно, кто установил. На нее жаловались, потому что она с какой-то нехорошей наклонностью. Как я мог дать разрешение на чужую территорию? Нет! Это ерунда какая-то!»объяснил редакции Геннадий Фролов.