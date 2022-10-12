Как лечить сердце с помощью мобильного телефона?

Однако, уникальность приложения, созданного молодой ученой в том, что оно является не только своеобразным дневником или библиотекой с информацией о всевозможных сердечных заболеваниях, а, прежде всего, в его персонализации, то есть в приложении «B2Doc: Стенокардия» содержится вся необходимая информация для конкретного пациента: комментарии лечащего врача, у которого есть постоянный доступ к карточке пациента, напоминания о приеме необходимых медикаментов, рекомендации по корректировке образа жизни.