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Изменения в Оренбургской области вошли в проект «20 главных событий России за 20 лет»

12 октября 09:36
Холдинг 1MI и АНО «ИРИ» представляют нацпроект «20 главных событий России за 20 лет». Журналисты и социологи совместно выясняют, какие эпизоды современной истории сильнее остальных отразились на жизни молодежи. В исследовании участвуют россияне из всех субъектов РФ.

В фокусе внимания авторов масштабного федерального проекта «20 главных событий России за 20 лет» сегодня — Оренбургская область. За последние несколько лет местная власть сделала немало для существенного повышения качества жизни населения региона и его привлекательности, пишет tagilcity.ru.

2016 год ознаменовался для Оренбурга открытием собственного перинатального центра. Местные жительницы с серьезными патологиями плода больше не летают в столицу на операции. Женщины получили возможность получать такую помощь в своем субъекте. Перинатальный центр получил 170 койко-мест и самое современное медицинское оборудование. Врачи успешно выхаживают младенцев даже с экстремально низким весом — от 500 граммов.

В рамках реализации национального проекта, получившего название «Жилье и городская среда», на территории Оренбургской области благоустроены 132 общественные зоны и свыше 100 дворов рядом с многоквартирными домами. В 2017 году завершился при этом первый этап реконструкции набережной Урала.

В 2001-м в Оренбурге возобновилась работа ранее закрытого Дома-музея имени Юрия и Валентины Гагариных. Признанное аварийным здание было полностью отреставрировано, и в настоящее время оно является современным интерактивным музеем, отметили авторы проекта.

В населенном пункте Черный Отрог создан музей первого председателя правительства современной России Виктора Черномырдина. Здесь функционируют также творческие мастерские и студии, архив, библиотека, информационный центр и театрально-концертный зал.

За последние 20 лет в Оренбургской области отремонтировали почти две сотни спортзалов в школах. Из госбюджета на эти цели было направлено свыше 8,3 миллиона рублей, а из местных выделили около 57 миллионов рублей. Общеобразовательные учреждения региона получили также новые автобусы, резюмировали авторы национального проекта «20 главных событий России за 20 лет».

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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