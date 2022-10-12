Изменения в Оренбургской области вошли в проект «20 главных событий России за 20 лет»

За последние 20 лет в Оренбургской области отремонтировали почти две сотни спортзалов в школах. Из госбюджета на эти цели было направлено свыше 8,3 миллиона рублей, а из местных выделили около 57 миллионов рублей. Общеобразовательные учреждения региона получили также новые автобусы, резюмировали авторы национального проекта «20 главных событий России за 20 лет».