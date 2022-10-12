Изменения в Оренбургской области вошли в проект «20 главных событий России за 20 лет»

В фокусе внимания авторов масштабного федерального проекта «20 главных событий России за 20 лет» сегодня — Оренбургская область. За последние несколько лет местная власть сделала немало для существенного повышения качества жизни населения региона и его привлекательности, пишет tagilcity.ru.
2016 год ознаменовался для Оренбурга открытием собственного перинатального центра. Местные жительницы с серьезными патологиями плода больше не летают в столицу на операции. Женщины получили возможность получать такую помощь в своем субъекте. Перинатальный центр получил 170 койко-мест и самое современное медицинское оборудование. Врачи успешно выхаживают младенцев даже с экстремально низким весом — от 500 граммов.
В рамках реализации национального проекта, получившего название «Жилье и городская среда», на территории Оренбургской области благоустроены 132 общественные зоны и свыше 100 дворов рядом с многоквартирными домами. В 2017 году завершился при этом первый этап реконструкции набережной Урала.
В 2001-м в Оренбурге возобновилась работа ранее закрытого Дома-музея имени Юрия и Валентины Гагариных. Признанное аварийным здание было полностью отреставрировано, и в настоящее время оно является современным интерактивным музеем, отметили авторы проекта.
В населенном пункте Черный Отрог создан музей первого председателя правительства современной России Виктора Черномырдина. Здесь функционируют также творческие мастерские и студии, архив, библиотека, информационный центр и театрально-концертный зал.
За последние 20 лет в Оренбургской области отремонтировали почти две сотни спортзалов в школах. Из госбюджета на эти цели было направлено свыше 8,3 миллиона рублей, а из местных выделили около 57 миллионов рублей. Общеобразовательные учреждения региона получили также новые автобусы, резюмировали авторы национального проекта «20 главных событий России за 20 лет».