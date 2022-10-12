Диетолог Гинзбург заявил о вреде употребления вареной куриной кожи

По его словам, куриную кожу лучше срезать и ни при каких обстоятельствах не употреблять в пищу, потому что кроме жира, она накапливает вредные вещества, которыми кормили птицу. Об этом пишет NEWS.ru.
«Вареная куриная кожа не будет полезнее, чем куриное мясо. Если сравнивать кожу и мясо курицы, то в коже больше жира, больше холестерина. — сказал Гинзбург. -
В мясе более хороший белок, меньше жира и меньше холестерина. Эпидемиологически не показано, что мясо птицы ухудшает состояние здоровья, ведет к прогрессированию атеросклероза, в отличие от красного мяса».