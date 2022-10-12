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Диетолог Гинзбург заявил о вреде употребления вареной куриной кожи

12 октября 16:44
Фото: pxhere.com
Как заявил врач-диетолог Михаил Гинзбург, вареная кожа курицы содержит в себе очень много жира и холестерина, которые могут нанести значительный вред здоровью.

По его словам, куриную кожу лучше срезать и ни при каких обстоятельствах не употреблять в пищу, потому что кроме жира, она накапливает вредные вещества, которыми кормили птицу. Об этом пишет NEWS.ru.

«Вареная куриная кожа не будет полезнее, чем куриное мясо. Если сравнивать кожу и мясо курицы, то в коже больше жира, больше холестерина. — сказал Гинзбург. -

В мясе более хороший белок, меньше жира и меньше холестерина. Эпидемиологически не показано, что мясо птицы ухудшает состояние здоровья, ведет к прогрессированию атеросклероза, в отличие от красного мяса».

#Новости#Марина Колодкина#Общество
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