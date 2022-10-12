Буцаев: Экосбор получат мусорозаводы в рамках концессий

Гендиректор РЭО Денис Буцаев рассказал, что по новым правилам теперь стало возможным дополнительное финансирование концессионных проектов субъектов Российской Федерации с низким уровнем бюджетной обеспеченности (менее 0,75). Средства будут выделены на создание или реконструкцию объектов по обработке, утилизации ТКО, комплексных объектов. В подобной ситуации особенно важно, что поддержку будут получать именно концессионные проекты. Концессионные сделки имеют хорошую репутацию, составляют более 80% рынка. В 2022 году РЭО поступили заявки на строительство 65 объектов в 31 субъекте РФ в рамках концессий. На 2023 год размещено еще около 35 заявок в 21 регионе. Стоимость общей суммы заявок оценивают в 311 миллиардов рублей. Согласно концессионному соглашению, финансирование составит до 95% от общего объема инвестиций, ожидает Буцаев. Об этом сообщает ТАСС.
Постановление Правительства РФ от 06.10.2022 № 1770 «О внесении изменений в Постановление Правительства РФ от 25 марта 2022 г. № 467» предполагает новое направление расходования средств экологического сбора, поступившего в федеральный бюджет, — на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства, которые необходимы для деятельности в сфере обращения с твердыми отходами, в рамках концессионных соглашений.
Директор по нормотворческой деятельности и корпоративным вопросам ППК «РЭО» Георгий Петришин рассказал, что уже сегодня расходование выплаченного бизнесом экосбора может быть направлено как на строительство и восстановление объектов, так и на приобретение контейнеров для раздельного сбора ТКО или компенсацию понесенных затрат утилизаторам. Это предусмотрено законом.
Благодаря популярности концессионного подхода при осуществлении инвестпроектов было принято решение расширить возможность направления средств экосбора на поддержку таких проектов.
Напомним, реформа отрасли обращения с отходами стартовала в России 1 января 2019 года. Ожидается, что она поможет перейти на цивилизованный подход к обращению с мусором, решить проблему незаконных свалок и заметно сократить объемы вывозимых на полигоны твердых отходов.