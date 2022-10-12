Буцаев: Экосбор получат мусорозаводы в рамках концессий

Гендиректор РЭО Денис Буцаев рассказал, что по новым правилам теперь стало возможным дополнительное финансирование концессионных проектов субъектов Российской Федерации с низким уровнем бюджетной обеспеченности (менее 0,75). Средства будут выделены на создание или реконструкцию объектов по обработке, утилизации ТКО, комплексных объектов. В подобной ситуации особенно важно, что поддержку будут получать именно концессионные проекты. Концессионные сделки имеют хорошую репутацию, составляют более 80% рынка. В 2022 году РЭО поступили заявки на строительство 65 объектов в 31 субъекте РФ в рамках концессий. На 2023 год размещено еще около 35 заявок в 21 регионе. Стоимость общей суммы заявок оценивают в 311 миллиардов рублей. Согласно концессионному соглашению, финансирование составит до 95% от общего объема инвестиций, ожидает Буцаев. Об этом сообщает ТАСС.