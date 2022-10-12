Александр Ведяхин: Сбер стремится к поддержке крупных нефтегазовых проектов

Корреспонденты gazeta.ru пишут, что в нефтегазовой отрасли нашей страны сегодня активно продолжается реализация крупных инвестпроектов. “Сектор ориентируется при этом и на освоение новых рынков”, - сообщил Ведяхин. По его словам, Сбер, будучи ключевой банковской структурой для отечественной экономики, заинтересован в поддержке важнейших проектов, реализуемых нефтегазовым сектором. На рассмотрении в крупнейшем банке России находится сейчас целый ряд новых проектов, общая сумма которых достигает трех триллионов рублей.