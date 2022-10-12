Александр Ведяхин: Сбер стремится к поддержке крупных нефтегазовых проектов

Корреспонденты gazeta.ru пишут, что в нефтегазовой отрасли нашей страны сегодня активно продолжается реализация крупных инвестпроектов. “Сектор ориентируется при этом и на освоение новых рынков”, - сообщил Ведяхин. По его словам, Сбер, будучи ключевой банковской структурой для отечественной экономики, заинтересован в поддержке важнейших проектов, реализуемых нефтегазовым сектором. На рассмотрении в крупнейшем банке России находится сейчас целый ряд новых проектов, общая сумма которых достигает трех триллионов рублей.
«Мы также наблюдаем переориентацию рынка в сторону дружественных валют, в частности юаня, - уточнил он. - Активно работаем с ключевыми игроками и готовы предоставлять поддержку в данном переходе, в том числе осуществлять финансирование в этой валюте».
“Однако отечественный нефтегазовый сектор столкнулся сегодня с нехваткой инвестиций, и повышенная налоговая нагрузка чревата на этом фоне серьезными проблемами в процессе его дальнейшего развития”, - предупреждает представитель Сбера.
Ведяхин назвал нефтегазовые предприятия традиционными донорами федеральной казны. По прогнозам аналитиков, совокупный доход от данной отрасли по итогам уходящего года превысит 40 процентов госбюджета.
Банкир полагает, что государству и представителям бизнес-сообщества России следует искать компромиссы. В 2022 году, например, в правительстве была утверждена стратегически важная мера поддержки нефтепереработки. Власть решила продолжать реализовывать проекты, ориентированные на модернизацию мощностей.
Ведяхин акцентировал внимание на чрезвычайной важности подобных решений. По его словам, предельно понятная, прозрачная регуляторная и налоговая среда делает возможным создание здорового инвестиционного климата, позволяющего успешно развивать стратегические проекты в долгосрочной перспективе.