Александр Моор: региональная экономика остается стабильной

«Объем работ в строительстве в августе текущего года вырос в Тюменской области на 23,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На всех объектах, которые возводятся за счет бюджета, все идет по графику», – доложил заместитель губернатора Сергей Шустов.
Тюменские аграрии успешно завершают уборку урожая, отметил заместитель губернатора Владимир Чейметов. По данным на утро 11 октября, убрано 93 процента зерновых культур, при этом урожайность намного выше, чем в прошлом году.
Практически не изменилось в последнее время положение дел на региональном рынке труда. Безработица не просто остается на минимальном уровне, а продолжает снижаться, сообщил директор областного департамента труда и занятости населения Александр Сидоров.
По итогам заседания Александр Моор поручил продолжить мониторинг ситуации во всех отраслях экономики. Это позволит при необходимости принимать оперативные управленческие решения для обеспечения экономической и социальной стабильности, подчеркнул глава региона.