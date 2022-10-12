Александр Моор: региональная экономика остается стабильной

«Объем работ в строительстве в августе текущего года вырос в Тюменской области на 23,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На всех объектах, которые возводятся за счет бюджета, все идет по графику», – доложил заместитель губернатора Сергей Шустов.