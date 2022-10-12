3 человека погибли в ДТП на тюменской трассе

Один из пассажиров доставлен в больницу с серьезными травмами, однако его личность пока не установлена. Двоим погибшим было по 53 года, другом — 38 лет.
Также сотрудники ГИБДД по Тюменской области сейчас продолжают выяснять обстоятельства этой трагедии.
Но инспекторы напоминают, что на федеральных автодорогах необходимо особенно строго соблюдать скоростной режим, чаще отдыхать и минимизировать поездки после наступления темноты.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, ка вчера на улице Федюнинского грузовик «Скания» влетел в надземный пешеходный переход.