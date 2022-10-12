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3 человека погибли в ДТП на тюменской трассе

12 октября 06:24
Фото: ГИБДД Тюменской области
Вахтовики из Башкортостана ехали по трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Но на 58-м километре трассы водитель потерял контроль над автомобилем ВАЗ-211440 и влетел в столб. Этот удар оказался для водителя и двоих пассажиров роковым.

Один из пассажиров доставлен в больницу с серьезными травмами, однако его личность пока не установлена. Двоим погибшим было по 53 года, другом — 38 лет.

Также сотрудники ГИБДД по Тюменской области сейчас продолжают выяснять обстоятельства этой трагедии.

Фото: ГИБДД Тюменской области

Но инспекторы напоминают, что на федеральных автодорогах необходимо особенно строго соблюдать скоростной режим, чаще отдыхать и минимизировать поездки после наступления темноты.

Ранее «Наш город» рассказывал о том, ка вчера на улице Федюнинского грузовик «Скания» влетел в надземный пешеходный переход.

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