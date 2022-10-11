Жителей Тюменской области приглашают пройти онкоскринг

Регулярные профилактические скрининговые осмотры имеют большое значение для своевременной диагностики многих заболеваний.
«Каждому человеку старше 18 лет рекомендовано раз в год посетить кабинет раннего выявления заболеваний в рамках профилактического осмотра», – пояснила заведующая отделением медицинской профилактики взрослой поликлиники ОКБ №2 Альбина Усманова.
Осмотр в кабинете раннего выявления заболеваний осуществляет медицинский работник, прошедший специальную подготовку по основным диагностическим навыкам и методам выявления предопухолевых заболеваний и злокачественных новообразований, имеющий соответствующий документ. На данный момент во взрослой поликлинике ОКБ №2 в мужском (каб 310) и женском (каб 422) КРВЗ ведут прием по два специалиста, обследоваться можно в течение всего рабочего дня, а также в субботу с 08:00 до 14:00. Обратиться можно самостоятельно, через контакт центр, доврачебный кабинет (в рамках диспансеризации и профилактического медицинского осмотра), по направлению терапевта или узкого специалиста.
Для здоровой и долгой жизни, каждый человек должен придерживаться несколько простых, но важных правил. Заведующая отделением медицинской профилактики рассказала о некоторых из них:
1. Каждый человек должен раз в год проходить профилактическое обследование (диспансеризацию, профилактический медицинский осмотр, онкоскрининги по возрасту в т.ч. осмотр в КРВЗ).
2. Необходимо регулярно проверять свое артериальное давление, следить за показателями общего анализа крови, глюкозы и холестерина, проходить флюорографическое обследование, знать свой ВИЧ-статус и др.
3. Следуя крылатому выражению: «Ты то, что ешь», обращать внимание на свой рацион, который должен быть сбалансированным и разнообразным по макронутриентам (белкам, жирам, углеводам) и микронутриентам (витаминам и микроэлементам). Так как уже доказано, что многие заболевания связаны с нарушением питания. Пить чистую воды в течение дня, так как водный баланс оказывает огромное влияние на наш организм.
5. Вести активный образ жизни. Регулярные занятия физической активностью, даже минимальной, помогают укрепить мышечный корсет, сердечно-сосудистую систему, поднять настроение и даже избавляют от стресса.