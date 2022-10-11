Жителей Тюменской области приглашают пройти онкоскринг

Осмотр в кабинете раннего выявления заболеваний осуществляет медицинский работник, прошедший специальную подготовку по основным диагностическим навыкам и методам выявления предопухолевых заболеваний и злокачественных новообразований, имеющий соответствующий документ. На данный момент во взрослой поликлинике ОКБ №2 в мужском (каб 310) и женском (каб 422) КРВЗ ведут прием по два специалиста, обследоваться можно в течение всего рабочего дня, а также в субботу с 08:00 до 14:00. Обратиться можно самостоятельно, через контакт центр, доврачебный кабинет (в рамках диспансеризации и профилактического медицинского осмотра), по направлению терапевта или узкого специалиста.