nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Заводоуковских бизнесменов научили составлять декларации на «Едином дне консультаций»

11 октября 10:02
Фото: АО "СУЭНКО"
7 октября в Заводоуковске впервые прошел «Единый день консультаций». Мероприятие посетили около сотни предпринимателей, которые в режиме реального времени получили ответы на волнующие вопросы от представителей органов власти, местного самоуправления и ресурсоснабжающих организаций.

Представители АО «СУЭНКО» приняли участие в событии и оказали консультационную помощь бизнесменам.

Встреча, модератором которой выступил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Павел Меньщиков, прошла в культурно-досуговом центре Заводоуковска. Здесь собрались представители более 20 ведомств, подготовившие доклады по актуальным темам и готовые ответить на все вопросы участников. Спикером от СУЭНКО выступил директор по развитию Александр Вахитов. Он рассказал о мероприятиях, которые реализует СУЭНКО для снижения негативного воздействия на централизованную систему водоотведения. Для наглядности была представлена презентация с разъяснениями, как происходит начисление платы за негативное воздействие, в каких случаях возможно подать декларацию о составе сточных вод для уменьшения платы и др. Моменты, требующие пояснений, подробно разобрали в презентации.

Также участникам разъяснили изменения в правилах технологического присоединения к электрическим сетям, вступивших в силу с 01.07.2022 года и особенности правил подключения к сетям водо- и теплоснабжения.

Фото: АО "СУЭНКО"

Отдельно были выделены возможности электронных сервисов СУЭНКО. К примеру, работа в Личном кабинете дает множество преимуществ: экономит время на очном посещении, позволяет подать заявку на получение ТУ и заключить договор о техприсоединении (ТП) к инженерным сетям; получать оперативную информацию о каждом из этапов ТП и другие.

Прослушав лекции, бизнесмены обратились к представителям ведомств и компаний за консультациями по интересующим вопросам. Представителей СУЭНКО предприниматели просили помочь с расчетами платы за ТП, а также научить составлять декларации о составе сточных вод.

Отметим, в СУЭНКО работает горячая линия для оказания консультационной поддержки предпринимательскому сообществу:

-8 (3456) 39-56-76 (г. Тобольск)

-8 (34542) 2-36-63 (г. Заводоуковск)

Справка о компании:

«Сибирско-Уральская энергетическая компания» — межрегиональная многопрофильная энергетическая компания Тюменской и Курганской областей, входит в группу компаний ООО «Корпорация СТС». Филиалы компании действуют в городах Тюмени, Кургане, Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковске, Ишиме, Шадринске и во всех 24 районах Зауралья.

В сфере электроэнергетики протяженность сетей СУЭНКО составляет более 40 тысяч км., на балансе находится почти 11 000 объектов электросетевого хозяйства (подстанций, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов), количество условных единиц составляет более 196 тыс. у. е.

В сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения компания обслуживает в общей сложности более 1 тысячи км сетей, 18 водозаборов, 147 котельных, 9 водоочистных сооружений, 3 очистных сооружения канализации.

Компания развивает инфраструктуру для электротранспорта. В г. Тюмени установлено 7 электрозарядных станций, в корпоративном парке 3 электромобиля.

Сейчас в СУЭНКО работает более 4500 человек.

#Новости#СУЭНКО#Анна Доронина#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25