Заводоуковских бизнесменов научили составлять декларации на «Едином дне консультаций»

Представители АО «СУЭНКО» приняли участие в событии и оказали консультационную помощь бизнесменам.
Встреча, модератором которой выступил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Павел Меньщиков, прошла в культурно-досуговом центре Заводоуковска. Здесь собрались представители более 20 ведомств, подготовившие доклады по актуальным темам и готовые ответить на все вопросы участников. Спикером от СУЭНКО выступил директор по развитию Александр Вахитов. Он рассказал о мероприятиях, которые реализует СУЭНКО для снижения негативного воздействия на централизованную систему водоотведения. Для наглядности была представлена презентация с разъяснениями, как происходит начисление платы за негативное воздействие, в каких случаях возможно подать декларацию о составе сточных вод для уменьшения платы и др. Моменты, требующие пояснений, подробно разобрали в презентации.
Также участникам разъяснили изменения в правилах технологического присоединения к электрическим сетям, вступивших в силу с 01.07.2022 года и особенности правил подключения к сетям водо- и теплоснабжения.
Отдельно были выделены возможности электронных сервисов СУЭНКО. К примеру, работа в Личном кабинете дает множество преимуществ: экономит время на очном посещении, позволяет подать заявку на получение ТУ и заключить договор о техприсоединении (ТП) к инженерным сетям; получать оперативную информацию о каждом из этапов ТП и другие.
Прослушав лекции, бизнесмены обратились к представителям ведомств и компаний за консультациями по интересующим вопросам. Представителей СУЭНКО предприниматели просили помочь с расчетами платы за ТП, а также научить составлять декларации о составе сточных вод.
Отметим, в СУЭНКО работает горячая линия для оказания консультационной поддержки предпринимательскому сообществу:
-8 (3456) 39-56-76 (г. Тобольск)
-8 (34542) 2-36-63 (г. Заводоуковск)
Справка о компании:
«Сибирско-Уральская энергетическая компания» — межрегиональная многопрофильная энергетическая компания Тюменской и Курганской областей, входит в группу компаний ООО «Корпорация СТС». Филиалы компании действуют в городах Тюмени, Кургане, Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковске, Ишиме, Шадринске и во всех 24 районах Зауралья.
В сфере электроэнергетики протяженность сетей СУЭНКО составляет более 40 тысяч км., на балансе находится почти 11 000 объектов электросетевого хозяйства (подстанций, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов), количество условных единиц составляет более 196 тыс. у. е.
В сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения компания обслуживает в общей сложности более 1 тысячи км сетей, 18 водозаборов, 147 котельных, 9 водоочистных сооружений, 3 очистных сооружения канализации.
Компания развивает инфраструктуру для электротранспорта. В г. Тюмени установлено 7 электрозарядных станций, в корпоративном парке 3 электромобиля.
Сейчас в СУЭНКО работает более 4500 человек.