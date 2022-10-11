Заводоуковских бизнесменов научили составлять декларации на «Едином дне консультаций»

Встреча, модератором которой выступил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Павел Меньщиков, прошла в культурно-досуговом центре Заводоуковска. Здесь собрались представители более 20 ведомств, подготовившие доклады по актуальным темам и готовые ответить на все вопросы участников. Спикером от СУЭНКО выступил директор по развитию Александр Вахитов. Он рассказал о мероприятиях, которые реализует СУЭНКО для снижения негативного воздействия на централизованную систему водоотведения. Для наглядности была представлена презентация с разъяснениями, как происходит начисление платы за негативное воздействие, в каких случаях возможно подать декларацию о составе сточных вод для уменьшения платы и др. Моменты, требующие пояснений, подробно разобрали в презентации.