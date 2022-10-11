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Во вторник тюменцев ждет пасмурная погода без осадков

11 октября 01:02
Фото: 1Mi
Во вторник тюменцев ждёт пасмурная погода, сообщает Гисметео.

Осадков в областной столице не ожидается, температура воздуха днём составит + 13 градусов. Утром возможны порывы до 11 м/с, днём скорость ветра снизится до 2-4 метров в секунду. Влажность 65%.

Малооблачная погода ожидается в среду, температура воздуха немного понизится до + 12 градусов. Скорость ветра составит 1-3 метров в секунду, атмосферное давление в пределах нормы. Дождей в городе не ожидается.

В четверг ближе к 17:00 синоптики ожидают усиление ветра до 3-8 м/с. Температура воздуха днём составит + 14 градусов, осадков не ожидается. Влажность немного снизится до 64%.

Дожди ожидаются под конец недели, по прогнозам синоптиков в Тюмени похолодает. Выпадет до 2 мм осадков.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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