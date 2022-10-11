Валерий Лимаренко: Качество питания в школьных столовых под контролем правительства

В Сахалинской области бесплатным горячим питанием обеспечены более 37 тысяч школьников - чуть более половины учеников общеобразовательных учреждений.
Бесплатный полноценный завтрак для первой смены и вкусный обед для второй получают учащиеся начальных классов – с 1 по 4-ый, а также льготные категории школьников 5-11-классов. Это дети из многодетных или малообеспеченных семей, семей коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области; дети с инвалидностью, сироты и дети, которых воспитывает только один родитель, а также ряд других категорий. Кроме того, рацион питания этих же категорий школьников обогащён питьевым молоком.
Помимо того, как отмечает портал Sakh.online, с этого учебного года двухразовое бесплатное питание положено ученикам 1-11 классов с ограниченными возможностями здоровья.
Отметим, обеспечение школьников качественным и вкусным питанием – вопрос президентского внимания в России. Владимир Путин в январе 2020 года в своем послании Федеральному Собранию предложил обеспечить бесплатными завтраками всех учащихся младших классов.
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подчёркивает, что школьная жизнь – это не только образовательный процесс, но ещё и досуг, и питание учащихся. Этим вопросам он также уделяет немало внимания. Посещая образовательные учреждения островного региона, глава области обязательно проверяет и организацию питания, чтобы убедиться – школьники получают здоровую и полезную пищу.