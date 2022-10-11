В Тюменской области потушили все лесные пожары, но запах гари остался

Несмотря на это, жители областной столицы продолжают страдать от запаха дыма. Тюменцы отмечают, что преимущественно смог появляется в вечернее время — днем он отсутствует.
«Сколько уже будет вонять гарью, днём нет такого, в 23:00 просто нечем дышать в квартире», жалуется Юлия Р.
В настоящее время индекс качества воздуха в Тюмени находится в норме. Концентрация содержания вредных веществ в атмосферном воздухе также не превышена, такие данные указаны на IQAir.
Вероятнее всего, запах дыма в областную столицу несет западный ветер из Свердловской области, Нижнетагильского и Тугулымского районов. Согласно сервису «Карта пожаров» там зафиксировано несколько очагов возгораний.
Ранее «Наш Город» писал, что в минувшие выходные дни специалисты управления Роспотребнадзора провели замеры качества атмосферного воздуха. Результаты проб показали, что содержание вредных веществ находится в норме.