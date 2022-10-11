В Тюменской области потушили все лесные пожары, но запах гари остался

В Тюменской области потушили все лесные пожары. На данный момент на территории региона действующих пожаров нет, накануне было ликвидировано три возгорания общей площадью более четырнадцати тысяч квадратных метров, сообщили «Нашему Городу» в департаменте лесного комплекса.

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