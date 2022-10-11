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В Тюменской области потушили все лесные пожары, но запах гари остался

11 октября 03:44
Фото: «НашГород»
В Тюменской области потушили все лесные пожары. На данный момент на территории региона действующих пожаров нет, накануне было ликвидировано три возгорания общей площадью более четырнадцати тысяч квадратных метров, сообщили «Нашему Городу» в департаменте лесного комплекса.
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Тюмень

Несмотря на это, жители областной столицы продолжают страдать от запаха дыма. Тюменцы отмечают, что преимущественно смог появляется в вечернее время — днем он отсутствует.

«Сколько уже будет вонять гарью, днём нет такого, в 23:00 просто нечем дышать в квартире», жалуется Юлия Р.

В настоящее время индекс качества воздуха в Тюмени находится в норме. Концентрация содержания вредных веществ в атмосферном воздухе также не превышена, такие данные указаны на IQAir.

Вероятнее всего, запах дыма в областную столицу несет западный ветер из Свердловской области, Нижнетагильского и Тугулымского районов. Согласно сервису «Карта пожаров» там зафиксировано несколько очагов возгораний.

Ранее «Наш Город» писал, что в минувшие выходные дни специалисты управления Роспотребнадзора провели замеры качества атмосферного воздуха. Результаты проб показали, что содержание вредных веществ находится в норме.

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