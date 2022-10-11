В Тюменской области борются с ландшафтным пожаром

Ландшафтный пожар площадью около двух тысяч квадратных метров действует в Новотарманском муниципальном образовании. Борьбу с огнем ведут две единицы техники и пять человек личного состава пожарных дружин поселения. Также задействованы сотрудники авиабазы Тюменского района.

В настоящее время специалисты проводят опашку территории, охваченной огнем, по всему периметру. На расстоянии 500 метров от очага пожара установлено 2 мотопомпы для бесперебойной подачи воды. Ликвидация возгорания продолжается, сообщили «Нашему Городу» в противопожарной службе Тюменской области. Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени жалуются на запах гари, появляющийся практически каждый вечер на протяжении нескольких недель. Согласно сервису «Карта пожаров», дым в областную столицу несет западный ветер из Свердловской области. Там горят торфяники.