В тюменском микрорайоне Суходолье неизвестные выбросили из окна сковородку и пельмени

По сообщениям очевидцев, на днях соседи отправили из окна на улицу сковороду, пельмени и банку с вареньем. В начале сентября «Наш Город» писал, что неизвестный житель этого же дома выбросил из окна бутылку водки. Стеклянная тара с алкогольным напитком угодила в припаркованный автомобиль КИА. Заднее стекло машины оказалось разбито.
В УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» рассказали, что по данному факту заявлений за последние дни не поступало.
Ранее «Наш Город» писал, что в начале августа тюменцы сообщали о женщине, которая выбрасывала из окна дома на улице Республики, 164, различные вещи.