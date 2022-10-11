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В тюменском микрорайоне Суходолье неизвестные выбросили из окна сковородку и пельмени

11 октября 04:44
Фото: 1Mi
Жители дома в тюменском микрорайоне Суходолье продолжают страдать от соседей-мусорщиков. Жители квартир регулярно выбрасывают из окон различные предметы — от одежды до еды. Причем делают это разные люди — мусор выкидывают не из одной квартиры.

По сообщениям очевидцев, на днях соседи отправили из окна на улицу сковороду, пельмени и банку с вареньем. В начале сентября «Наш Город» писал, что неизвестный житель этого же дома выбросил из окна бутылку водки. Стеклянная тара с алкогольным напитком угодила в припаркованный автомобиль КИА. Заднее стекло машины оказалось разбито.

В УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» рассказали, что по данному факту заявлений за последние дни не поступало.

Ранее «Наш Город» писал, что в начале августа тюменцы сообщали о женщине, которая выбрасывала из окна дома на улице Республики, 164, различные вещи.

#Новости#Хулиганство#ЖК "Суходолье"#Инцидент#Мусор#УМВД#Соседи#Тюмень#Валентина Бурнашева#Общество
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