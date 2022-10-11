В тюменском микрорайоне Суходолье неизвестные выбросили из окна сковородку и пельмени

По сообщениям очевидцев, на днях соседи отправили из окна на улицу сковороду, пельмени и банку с вареньем. В начале сентября «Наш Город» писал, что неизвестный житель этого же дома выбросил из окна бутылку водки. Стеклянная тара с алкогольным напитком угодила в припаркованный автомобиль КИА. Заднее стекло машины оказалось разбито.