В Тюмени уклонист получит штраф, дело Бережного, тюменских военных направили в ЮВО

Вчера в центре Тюмени сотни человек ждали отправки призванных в рамках частичной мобилизации. 10 октября люди собрались на Центральной площади города. Родственники и знакомые призванных в армию пришли сюда с пакетами и сумками. На площади дежурили полицейские и кинологи. Стоит отметить, что 26 сентября группы тюменцев собирались в ДК «Строитель». Здесь был расположен «Пункт предварительного сбора граждан». Возврат большинства пришедших был 30-40 лет.