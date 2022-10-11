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В Тюмени уклонист получит штраф, дело Бережного, тюменских военных направили в ЮВО

11 октября 16:37
Фото: 1Mi
В Тюмени горожанин заплатил штраф за уклонение от службы в армии. Эта новость стала одной из обсуждаемых сегодня. Центральный райсуд вынес обвинительный приговор 23-летнему жителю областной столицы.

В Тюмени уклонисту от армии назначили штраф.

Молодой человек уклонялся от службы в течение 4 лет. С 2018 по 2022 год он игнорировал прибытие на призывную комиссию. На заседании он полностью признал вину.

В соцсетях некоторые тюменцы вспоминали, как «в 2010 году мне штрафы всего в 500р давали».

Напомним, что в Тюменской области осенний призыв начнётся только 1 ноября. На данный момент военкоматы перегружены и просто не справятся с потоком призывников.

Назначили дату рассмотрения дела Бережного в Верховном суде РФ.

В Москве 17 октября состоится заседание в Верховном суде РФ по делу Виталия Бережного. Судьи будут рассматривать 200 томов уголовного дела. Сообщается, что заседание пройдёт в открытом режиме. На первом заседании собирается присутствовать общественный защитник Бережного (Анастасия Волк). В Москву собирается адвокат обвиняемого «Сергей Ракульцев).

Мобилизованные тюменцы отправились на допподготовку в Южный военный округ.

Призванные в рамках частичной мобилизации тюменцы отправились в Южный военный округ. Они пройдут обучение в управлении и стрельбе из штатного вооружения танков и БМП. Здесь же расположены пулеметные точки.

«Мы постарались дать вам новые знания и умения плюсом к тем навыкам, которые вы получили в рядах советской или российской армии»отметил начальник Тюменского гарнизона генерал-майор Дмитрий Евмененко.

Напомним, что в рамках частичной мобилизации были призваны более 200 000 человек. Приоритет отдается тем, у кого имеется боевой опыт.

Вчера в центре Тюмени сотни человек ждали отправки призванных в рамках частичной мобилизации. 10 октября люди собрались на Центральной площади города. Родственники и знакомые призванных в армию пришли сюда с пакетами и сумками. На площади дежурили полицейские и кинологи. Стоит отметить, что 26 сентября группы тюменцев собирались в ДК «Строитель». Здесь был расположен «Пункт предварительного сбора граждан». Возврат большинства пришедших был 30-40 лет.

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