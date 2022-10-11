В Тюмени полковнику ГИБДД за получение взяток продлили арест
11 октября 06:47
Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области
Апелляционной инстанцией Тюменского областного суда было решено оставить под стражей начальника дежурного отделения полка ДПС ГИБДД УМВД по Тюменской области Максима Бирюкова. Мужчина обвиняется в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе областной судебной системы.
Адвокат Бирюкова пытался обжаловать меру пресечения, но безуспешно. Максим Бирюков останется в СИЗО до 16 ноября этого года. Напомним, Бирюкова обвиняют в получении взяток в период с января по март текущего года.
По версии следствия, он обеспечивал высокий показатель по перемещённым машинам для хранения на стоянке.
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