В Тюмени полковнику ГИБДД за получение взяток продлили арест

Апелляционной инстанцией Тюменского областного суда было решено оставить под стражей начальника дежурного отделения полка ДПС ГИБДД УМВД по Тюменской области Максима Бирюкова. Мужчина обвиняется в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе областной судебной системы.

Сюжет Арест