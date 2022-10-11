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В Тюмени поисковики в течение суток нашли пропавшую бабушку

11 октября 12:32
Фото: ЛизаАлерт
Волонтёры ПО «ЛизаАлерт» рассказали подробности розыска 70-летней Натальи И. Сообщение о поиске бабушки появились 9 октября, поисковикам позвонил её сын. Последний раз её видели на лавочке в сквере Прощания на улице Республики.
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Тюмень

Добровольцы в течение нескольких часов распространили ориентировки в сети и на улицах Республики и Ленина.

«В 18:23 на горячую линию нашего отряда поступило свидетельство о том, что Наталью Ивановну видели в районе улицы Бабарынка»,сообщили в ПО «ЛизаАлерт».

Потом стало известно, что тюменка вышла на остановке «ДСК». Через некоторое время мобильные группы нашли её в этом районе.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени найдет мертвым 55-летний Саитов Р.Т. Он пропал 25 сентября, его тело нашли через 2 недели.

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