В Тюмени поисковики в течение суток нашли пропавшую бабушку

Волонтёры ПО «ЛизаАлерт» рассказали подробности розыска 70-летней Натальи И. Сообщение о поиске бабушки появились 9 октября, поисковикам позвонил её сын. Последний раз её видели на лавочке в сквере Прощания на улице Республики.

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