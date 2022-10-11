В Тюмени поисковики в течение суток нашли пропавшую бабушку

Добровольцы в течение нескольких часов распространили ориентировки в сети и на улицах Республики и Ленина.
«В 18:23 на горячую линию нашего отряда поступило свидетельство о том, что Наталью Ивановну видели в районе улицы Бабарынка»,сообщили в ПО «ЛизаАлерт».
Потом стало известно, что тюменка вышла на остановке «ДСК». Через некоторое время мобильные группы нашли её в этом районе.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени найдет мертвым 55-летний Саитов Р.Т. Он пропал 25 сентября, его тело нашли через 2 недели.