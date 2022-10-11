nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Исетском районе едва не вспыхнул скотомогильник из-за ландшафтного пожара

11 октября 12:47
Фото: МЧС по Тюменской
В Исетском районе 11 октября произошел ландшафтный пожар у села Рассвет, сообщает МЧС по Тюменской области. В указанный район прибыла одна пожарная машина. Пламя удалось полностью потушить.

Ущерб выясняется, пострадавших нет.

«Существовала угроза распространения огня на рядом расположенный скотомогильник. На пожаре работала 1 единица техники, 5 РЛО и 11 человек личного состава. Благодаря оперативным действиям работников отдельного поста № 117 села Рассвет удалось предотвратить распространение пожара»,сообщили в МЧС по Тюменской области.

Стоит отметить, что в октябре сохраняется опасность лесных пожаров. В Свердловской области под Тугулымом продолжают фиксироваться термоточки, дым чувствуются даже в Тюмени.

Материалы по теме
Тюмень заволокло дымом. Власти пояснили причину появления смога
#Новости#Лес#Сотрудники МЧС#Дым#Спасатели#МЧС#Пожары#Александр Мязин#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25