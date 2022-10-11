В Исетском районе едва не вспыхнул скотомогильник из-за ландшафтного пожара

«Существовала угроза распространения огня на рядом расположенный скотомогильник. На пожаре работала 1 единица техники, 5 РЛО и 11 человек личного состава. Благодаря оперативным действиям работников отдельного поста № 117 села Рассвет удалось предотвратить распространение пожара»,сообщили в МЧС по Тюменской области.