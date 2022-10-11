Участники конференции InterComm 2022 рассмотрят главные вызовы для бизнеса в РФ

Спикерам предстоит рассмотреть методы поддержки предпринимателей, столкнувшихся с кризисом. Мероприятие будет отвечать всем основным вызовам этого года, сообщили организаторы, пишет newsnn.ru.
Доклады и дискуссии участников будут посвящены самым актуальным темам. В их числе – частичная мобилизация и психологический климат в коллективе в период проведения военной спецоперации, уход компаний с рынка РФ, сокращение штата, будущее корпоративных ивентов, релокация, а также борьба за специалистов IT-сферы и трансформация HR-брендов.
На конференции будут определяться с тем, как эффективно развивать и трансформировать бренды в период глобальных перемен и переводить организации на сценарное планирование.
По словам организаторов, предусмотрена также работа world cafe: коммуникаторам компаний предоставят возможность обмениваться мнениями за дискуссионными столами.
Аудитория в рамках конференции познакомится с лучшими проектами, которые вышли в финал премии InterComm 2022 - главной отраслевой премии в РФ и странах СНГ, посвященной вопросам, связанным с корпоративной культурой и внутренними коммуникациями. Завершится конференция «Маршрут перестроен. Ищем новую систему координат» торжественным награждением победителей премии.