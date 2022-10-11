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Участники конференции InterComm 2022 рассмотрят главные вызовы для бизнеса в РФ

11 октября 10:10
В российской столице 27 октября состоится главная конференция в сфере корпоративных коммуникаций InterComm 2022 – «Маршрут перестроен. Ищем новую систему координат».

Спикерам предстоит рассмотреть методы поддержки предпринимателей, столкнувшихся с кризисом. Мероприятие будет отвечать всем основным вызовам этого года, сообщили организаторы, пишет newsnn.ru.

Доклады и дискуссии участников будут посвящены самым актуальным темам. В их числе – частичная мобилизация и психологический климат в коллективе в период проведения военной спецоперации, уход компаний с рынка РФ, сокращение штата, будущее корпоративных ивентов, релокация, а также борьба за специалистов IT-сферы и трансформация HR-брендов.

На конференции будут определяться с тем, как эффективно развивать и трансформировать бренды в период глобальных перемен и переводить организации на сценарное планирование.

По словам организаторов, предусмотрена также работа world cafe: коммуникаторам компаний предоставят возможность обмениваться мнениями за дискуссионными столами.

Аудитория в рамках конференции познакомится с лучшими проектами, которые вышли в финал премии InterComm 2022 - главной отраслевой премии в РФ и странах СНГ, посвященной вопросам, связанным с корпоративной культурой и внутренними коммуникациями. Завершится конференция «Маршрут перестроен. Ищем новую систему координат» торжественным награждением победителей премии.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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