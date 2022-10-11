Участники конференции InterComm 2022 рассмотрят главные вызовы для бизнеса в РФ

Доклады и дискуссии участников будут посвящены самым актуальным темам. В их числе – частичная мобилизация и психологический климат в коллективе в период проведения военной спецоперации, уход компаний с рынка РФ, сокращение штата, будущее корпоративных ивентов, релокация, а также борьба за специалистов IT-сферы и трансформация HR-брендов.