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Тюменские строители наблюдают отток специалистов из-за частичной мобилизации

11 октября 13:02
В строительной отрасли наблюдается отток специалистов из-за частичной мобилизации. Об этом сообщил «Нашему городу» Андрей Юрьевич Никитин, президент Союза строителей (работодателей) Тюменской области.

На данный момент есть «небольшая проблема» по механизаторам и водителям. Сейчас организации с этими трудностями справляются. Более того, Андрей Юрьевич отметил, что местные компании помогают обустраивать помещения для призванных в рамках частичной мобилизации.

«Мы помогаем мобилизованным чем можем. Вот построили бытовые помещения»сообщил «Нашему городу» Никитин Андрей Юрьевич.

Фото: «НашГород»

В начале октября «Наш город» сообщал, что жены мобилизованных тюменцев смогут получать зарплату супругов. Денежные средства будут начислять в соответствии с окладами по воинскому званию и должности.

Фото: «Наш город»

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