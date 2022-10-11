Тюменские строители наблюдают отток специалистов из-за частичной мобилизации

На данный момент есть «небольшая проблема» по механизаторам и водителям. Сейчас организации с этими трудностями справляются. Более того, Андрей Юрьевич отметил, что местные компании помогают обустраивать помещения для призванных в рамках частичной мобилизации.
«Мы помогаем мобилизованным чем можем. Вот построили бытовые помещения»сообщил «Нашему городу» Никитин Андрей Юрьевич.
В начале октября «Наш город» сообщал, что жены мобилизованных тюменцев смогут получать зарплату супругов. Денежные средства будут начислять в соответствии с окладами по воинскому званию и должности.