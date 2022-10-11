Тюменская медклиника «окучивает» прилетающих в «Рощино» на платный ПЦР-тест

«В 2 часа ночи прилетели из Турции, увидела в „Рощино“ после паспортного контроля очередь. Люди все сонные, кто-то с детьми. Оказалось, что все они сдают ПЦР-тест вроде за 1 800 рублей. И их убеждают, что это обязательно даже при условии, что у многих есть сертификаты вакцинации, но им ничего не объяснили. Платные тесты брала какая-то частная клиника»,рассказала «Нашему Городу» девушка, пожелавшая остаться анонимной.