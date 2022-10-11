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Тюменская медклиника «окучивает» прилетающих в «Рощино» на платный ПЦР-тест

11 октября 06:52
Фото: Аэропорт "Рощино" ВКонтакте
В редакцию обратилась тюменка, вернувшаяся на днях из Турции. Женщина заметила, что в аэропорту «Рощино» прилетевших настоятельно просят сдать ПЦР-тест на коронавирус, сообщая, что это обязательно. Она уже начала заполнять документ на согласие для «Нефтяника», но вспомнила, что именно для неё это не обязательная мера.

Платная клиника: «Это обязательный тест»

«В 2 часа ночи прилетели из Турции, увидела в „Рощино“ после паспортного контроля очередь. Люди все сонные, кто-то с детьми. Оказалось, что все они сдают ПЦР-тест вроде за 1 800 рублей. И их убеждают, что это обязательно даже при условии, что у многих есть сертификаты вакцинации, но им ничего не объяснили. Платные тесты брала какая-то частная клиника»,рассказала «Нашему Городу» девушка, пожелавшая остаться анонимной.

Выяснилось, что в документах, которые давали на подпись ничего не подозревающим людям, была указана МСЧ «Нефтяник». На ПЦР-тесты соглашались многие, даже люди с сертификатами или недавно переболевшие.

Девушка начала объяснять людям, стоящим в очереди на тестирование, что это не обязательная мера для тех, у кого есть сертификаты о вакцинации. Тем более, сдать этот же тест можно и в государственных поликлиниках. После её заявления некоторые туристы отказались платить деньги, просто развернулись и ушли.

«Давали подписать типичные договоры о добровольном согласии, не поясняя, кому надо, кому не надо. Ладно бы это было просто в здании аэропорта, а это на паспортном контроле! Сотрудники взбудоражились, когда я начала объяснять»,вспоминает горожанка.

При этом, МСЧ «Нефтяник» владеет немалыми средствами. Например, выручка компании за 2021 год составила более 1,5 млрд рублей. А доходы в 2021 году фиксировались на уровне 1,6 млрд рублей. Организацией управляет Иван Попов.

За все время работы МСЧ «Нефтяник» приняла участие в 13 делах в качестве ответчика, и в 42 — в роли истца. За текущий год на организацию дважды подавали в суд. Оба раза истцом числилась ООО «Инновационные технологии».

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Компанию десятки раз проверяли Роструд, МЧС, Роспотребнадзор и другие. В ходе проверки Росздравнадзора в апреле прошлого года выявили два нарушения. Во-первых, не в полной мере был обеспечен внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности. Во-вторых, не была выполнена оценка качества медицинской помощи по условиям оказания медпомощи и ведения медицинской документации.

Но фирма во главе с Иваном Поповым понимает, что деньги в карман сами не прилетят, поэтому приходится идти на крайние меры — «окучивать» сонных туристов, чтобы они заплатили почти 2 тысячи рублей за ненужный для большинства ПЦР-тест.

А как на самом деле?

«Наш Город» направил в Роспотребнадзор по Тюменской области запрос с целью выяснить, действительно ли прилетающим туристам нужно сдать ПЦР-тест на коронавирус «здесь и сейчас», прямо в аэропорту.

«Граждане РФ, прибывающие в Россию, обязаны заполнить анкету прибывающего, а также в течение 3-х дней с момента прибытия пройти однократное лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР. Прибывающие вправе самостоятельно выбрать медицинское учреждение для прохождения ПЦР-тестирования по прибытию в РФ», ответили сайту nashgorod.ru в ведомстве.

После сдачи теста соблюдать режим самоизоляции не требуется. Ограничений по возрасту нет. Сведения о прибытии в течение первых 4-х дней должны быть размещены на портале Госуслуг — для этого достаточно заполнить форму «Предоставление сведений о результатах теста, перенесенном заболевании или вакцинации от новой коронавирусной инфекции для прибывающих на территорию Российской Федерации».

Более того, ПЦР-тестирование не нужно делать тем, кто вакцинировался в последние 12 месяцев или имеет в медкарточке сведения о перенесенном коронавирусе в последние 6 месяцев.

Перечень аккредитованных лабораторий для сдачи ПЦР-тестов размещен на официальном сайте Роспотребнадзора. В Тюменской области таких 12. Например, пройти обследование можно в ОКБ № 1 или ОКБ № 2, на областной станции переливания крови или в региональной «инфекционке».

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