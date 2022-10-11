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Тюменка смогла получить материнский капитал, в котором было отказано

11 октября 10:38
Фото: 1Mi
Областной прокуратурой была проведена проверка по жалобе жительницы Тюмени. Женщина рассказала, что ей отказали в выплате регионального материнского капитала.
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Суд

Выяснилось, что весной этого года управление социальной защиты населения Тюмени и Тюменского района отказало женщине в выплате материнского капитала. Она не смогла доказать, что живет на территории Тюменской области не менее 5 лет подряд. Это прописано в законодательстве.

После проверки выяснилось, что заявительница жила не по месту жительства, а в съемном жилье в течение двух лет.

Также установили, что она не выезжала из Тюмени, работает 7 лет в одном из предприятий города.

Суд заявление прокуратуры удовлетворил. После вступления решения в силу женщина получит материнский капитал.

Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени с помощью материнского капитала можно оплатить частное образование. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о расширении возможностей применения материнского капитала. Теперь родителям разрешено использовать материнский капитал на оплату образовательных услуг в частных детских садах и школах.1

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