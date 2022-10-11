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Тюменец попытался увести двух девочек с детской площадки

11 октября 09:45
Фото: «НашГород»
В распоряжении редакции «Нашего города» появилось видео, снятое мужчиной, пытавшимся увести двух девочек с детской площадки. Это произошло неподалеку от дома № 98 на улице Щербакова. Предположительно, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.
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Дети

На видеозаписи мужчина приглашает двух девочек пройти с ним до «парка аттракционов», который, якобы, располагается неподалеку.

«Там где попрыгать есть, там лабиринты есть, пойдем гулять?», говорил детям мужчина, который мог пребывать в состоянии наркотического опьянения.

Но дети с неизвестным никуда идти не захотели. Тогда мужчина стал настаивать на прогулке и просил девочек отпроситься у мамы, но и это не помогло.

«Ну тогда покажите, как вы любите дядю!», сказал он детям.

В ответ на это девочки стали обнимать плюшевые игрушки. К мужчине они подходить не боялись, но, судя по видеозаписи, не прикасались к неизвестному и не стали с ним никуда уходить.

Предположительно, видео было снято на этой неделе.

Ранее «Наш город» рассказывал о том, как двое неизвестных пытались похитить 7-летнюю школьницу с детской площадки.

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