Тоболяки пожаловались главе города на управляющую компанию и безалаберных соседей

Сантехники управляющей компании делать что-либо отказываются, ссылаясь на то, что это «не их зона ответственности».
«10 октября мы обратились в МУП „Паритет“ с заявкой о том, что нас топит со второго этажа. Сантехники приехали и, ничего не сделав, уехали. Нам по телефону сказали, что это не их зона ответственности. Хотя они могли заглушить данную раковину до тех пор, пока жильцы не купят сифон. Уважаемая администрация города и глава города, почему сантехники МУП „Паритет“ недобросовестно выполняют свою работу и все это остаётся безнаказанно?», возмутились тоболяки в сообществе [ТТ] Типичный Тобольск! [official page].
В комментариях под опубликованным постом жители города отметили, что данную проблему нужно решать с соседями. Управляющая компания здесь действительно бессильна.
«Если квартира в собственности сантехники ничего и не сделают. Вызовите аварийную службу — перекроют стояк всему дому. Но воды не будет до тех пор, пока соседи не соизволят устранить течь сифона», написал Евгений М.