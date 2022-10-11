Тоболяки пожаловались главе города на управляющую компанию и безалаберных соседей

«10 октября мы обратились в МУП „Паритет“ с заявкой о том, что нас топит со второго этажа. Сантехники приехали и, ничего не сделав, уехали. Нам по телефону сказали, что это не их зона ответственности. Хотя они могли заглушить данную раковину до тех пор, пока жильцы не купят сифон. Уважаемая администрация города и глава города, почему сантехники МУП „Паритет“ недобросовестно выполняют свою работу и все это остаётся безнаказанно?», возмутились тоболяки в сообществе [ТТ] Типичный Тобольск! [official page].