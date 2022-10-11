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Тобольский боец ММА попал под частичную мобилизацию

11 октября 11:28
Фото: личная страница Равиля Коробова.
22-летний Равиль Коробов получил повестку в рамках частичной мобилизации и уже проходит курсы по военной подготовке на полигоне под Тюменью. «У меня на гражданке еще остались грандиозные цели, не волнуйтесь, ребята», — сказал он в видеообращении к подписчикам на своей личной странице.

Воспитанник тобольского спортивного клуба «Сибиряк» и кандидат в мастера спорта по спортивной борьбе также выразил благодарность всем, кто его поддерживает.

Равиль признался, что теплые слова и вера его друзей и близких помогают ему справляться с трудностями, возникающими в такое непростое время.

Парень пока не знает, когда конкретно отправится в зону боевых действий, он лишь сообщил, что это произойдет «скоро».

Ранее «Наш город» показывал, как в Тюмени проводили мобилизованных, которые уже прошли курсы военной подготовки.

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#Новости#Курс обучения#Оружие#Обучение#Военный полигон#Мобилизация#Борьба#Частичная мобилизация#Федерация смешанного боевого единоборства (ММА) Тюменской области#Алена Патрушева#Общество
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