Тобольский боец ММА попал под частичную мобилизацию

Воспитанник тобольского спортивного клуба «Сибиряк» и кандидат в мастера спорта по спортивной борьбе также выразил благодарность всем, кто его поддерживает.
Равиль признался, что теплые слова и вера его друзей и близких помогают ему справляться с трудностями, возникающими в такое непростое время.
Парень пока не знает, когда конкретно отправится в зону боевых действий, он лишь сообщил, что это произойдет «скоро».
Ранее «Наш город» показывал, как в Тюмени проводили мобилизованных, которые уже прошли курсы военной подготовки.