Тобольский боец ММА попал под частичную мобилизацию

22-летний Равиль Коробов получил повестку в рамках частичной мобилизации и уже проходит курсы по военной подготовке на полигоне под Тюменью. «У меня на гражданке еще остались грандиозные цели, не волнуйтесь, ребята», — сказал он в видеообращении к подписчикам на своей личной странице.