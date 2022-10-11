Стрелял по банкам в лесу: тюменца наказали за незаконное хранение оружия

Как выяснилось, у селянина после смерти его отца осталось незарегистрированное, собранное из различных частей охотничье ружье «ИЖ» 16 калибра и порядка сорока металлических гильз. Мужчина использовал ружье для стрельбы по банкам в лесу, а порох приобретал у своего знакомого.
С заявлением в полицию на сына обратилась его мама. Женщина побоялась, что по вине ее отпрыска может произойти трагедия.
Ранее мужчина уже был судим за угрозу убийством и пьяную езду. Причем судимость на данный момент еще не погашена. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на шесть лет и три месяца условно, а также на три с половиной месяца лишил водительских прав.
«Наш Город» писал, что в Исетском районе к трем годам лишения свободы условно приговорили местного жителя за незаконное хранение оружия. Ружье селянин нашел рядом со своим домом и решил оставить себе.