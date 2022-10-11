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Стрелял по банкам в лесу: тюменца наказали за незаконное хранение оружия

11 октября 07:52
Фото: 1Mi
К шести годам лишения свободы условно приговорил суд 32-летнего жителя Абатского района за незаконное хранение оружия и изготовление боеприпасов. Также тюменца обязали выплатить штраф в размере 103 тысяч рублей.
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Суд

Как выяснилось, у селянина после смерти его отца осталось незарегистрированное, собранное из различных частей охотничье ружье «ИЖ» 16 калибра и порядка сорока металлических гильз. Мужчина использовал ружье для стрельбы по банкам в лесу, а порох приобретал у своего знакомого.

С заявлением в полицию на сына обратилась его мама. Женщина побоялась, что по вине ее отпрыска может произойти трагедия.

Ранее мужчина уже был судим за угрозу убийством и пьяную езду. Причем судимость на данный момент еще не погашена. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на шесть лет и три месяца условно, а также на три с половиной месяца лишил водительских прав.

«Наш Город» писал, что в Исетском районе к трем годам лишения свободы условно приговорили местного жителя за незаконное хранение оружия. Ружье селянин нашел рядом со своим домом и решил оставить себе.

#Новости#Правонарушения#Оружие#Уголовная ответственность#Тюменская область#Хранение оружия и боеприпасов#Боеприпасы#Абатский район#Суд#Валентина Бурнашева#Общество
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