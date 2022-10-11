Стрелял по банкам в лесу: тюменца наказали за незаконное хранение оружия

Ранее мужчина уже был судим за угрозу убийством и пьяную езду. Причем судимость на данный момент еще не погашена. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на шесть лет и три месяца условно, а также на три с половиной месяца лишил водительских прав.