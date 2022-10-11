Впрочем, внушительная часть регионов России уже выполнила план по призыву — по крайней мере, об этом отчитались главы областей и республик. Соответствующие заявления сделали главы Карелии, Забайкальского края, а также Бурятии. Что касается Тюменской области, то руководство региона таких данных не озвучивало. Более того, до сих пор не известно, какое количество резервистов по повесткам планируется призвать из Тюмени.