21 сентября этого года в России началась частичная мобилизация — соответствующий указ был подписан главой государства Владимиром Путиным. Разъясняя президентский указ, глава министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что по всей стране планируют призвать тристатысяч граждан из числа тех, кто находится в запасе.
В приоритете, подчеркнул глава ведомства, остаются резервисты с опытом боевой службы и граждане, владеющие (ВУС) военно-учетными специальностями, которые актуальны на сегодняшний день.
По данным на октябрь текущего года, частичная мобилизация в нашей стране продолжается. Граждане, проживающие в Тюмени, в других населенных пунктах страны получают повестки, резервисты отправляются в центры учебной подготовки.
Впрочем, внушительная часть регионов России уже выполнила план по призыву — по крайней мере, об этом отчитались главы областей и республик. Соответствующие заявления сделали главы Карелии, Забайкальского края, а также Бурятии. Что касается Тюменской области, то руководство региона таких данных не озвучивало. Более того, до сих пор не известно, какое количество резервистов по повесткам планируется призвать из Тюмени.
На фоне отсутствия данных о числе призывников, появляются предположения, что проводящиеся сегодня мероприятия — это пока еще первая волна частичной мобилизации и о том, что в скором времени будет объявлена вторая волна.
О высокой вероятности объявления второй волны частичной мобилизации в Тюмени и в других городах Российской Федерации говорят и военные эксперты. Они ссылаются на реальные потребности Министерства обороны РФ, и утверждают, что для соответствующих нужд может потребоваться не менее 800 тысяч граждан — резервистов, офицеров в запасе с боевым опытом.
Такое количество граждан можно будет набрать только в рамках второй волны. По прогнозам экспертов, объявить ее могут уже в ноябре или в декабре 2022 года.
Можно предположить, что в рамках второй волны мобилизации правила призыва не изменятся — повестки будут получать офицеры и рядовые запаса, обладатели ВУС, граждане установленного и озвученного Сергеем Шойгу возраста.