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Служба безопасности Украины объявила в розыск тюменских чиновников

11 октября 08:18
Фото: 1Mi
Сенатор Совета федерации от Тюменской области Дмитрий Горицкий был объявлен в розыск спецслужбами Украины. Данное решение было принято после ударов по инфраструктуре Украины.
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Тюмень

Также в списке оказались Иван Квитка, Анатолий Карпов, Эрнест Валеев и представитель от исполнительного органа государственной власти Тюменской области Павел Тараканов.

Чиновников обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Сенаторы же обвиняются в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны.

Дмитрий Горицкий и Павел Тараканов уже попадали под санкции США, Украины, Евросоюза.

Ранее «Наш город» писал о том, что два тюменских чиновника, представители региона в Совете Федерации Дмитрий Горицкий, бывший руководитель «Запсибкомбанка», и Павел Тараканов попали в новый санкционный список Соединенных Штатов Америки. Его опубликовали на сайте министерства финансов США. Известно, что всего под американские санкции попали более 270 депутатов Государственной думы и Совета Федерации России.

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