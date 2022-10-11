Служба безопасности Украины объявила в розыск тюменских чиновников

Ранее «Наш город» писал о том, что два тюменских чиновника, представители региона в Совете Федерации Дмитрий Горицкий, бывший руководитель «Запсибкомбанка», и Павел Тараканов попали в новый санкционный список Соединенных Штатов Америки. Его опубликовали на сайте министерства финансов США. Известно, что всего под американские санкции попали более 270 депутатов Государственной думы и Совета Федерации России.