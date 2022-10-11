nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ретейлеры РФ предупредили об исчерпании запасов импортного виски и рома

11 октября 09:07
Фото: pixabay.com
Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев заявил, что в крупных торговых сетях заканчиваются запасы известных марок виски и рома.

По словам Караваева, с полок уходят виски марок Aberfeldy, Dewars, Jack Daniels и Grants — эта продукция сократилась вдвое. Также почти исчерпались запасы рома Bacardi, ликеров Baileys, Sheridan, европейских брендов коньяка и текилы. Эксперт отметил, что оперативно восполнить запасы этим брендов не получится, так как внутри России их производят не так много, передают «Известия».

При этом в Росалкогольрегулировании выразили уверенность в том, что россияне не останутся без спиртных напитков в магазинах.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25