Ретейлеры РФ предупредили об исчерпании запасов импортного виски и рома

По словам Караваева, с полок уходят виски марок Aberfeldy, Dewars, Jack Daniels и Grants — эта продукция сократилась вдвое. Также почти исчерпались запасы рома Bacardi, ликеров Baileys, Sheridan, европейских брендов коньяка и текилы. Эксперт отметил, что оперативно восполнить запасы этим брендов не получится, так как внутри России их производят не так много, передают «Известия».