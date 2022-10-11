РЭО: В России построят 8 экотехнопарков в разных регионах

Гендиректор РЭО также рассказал, что возведение экотехнопарков становится реальностью благодаря финансовой поддержке института расширенной ответственности производителя (РОП). Без нее участники рынка не решились бы браться за долгосрочные проекты. Сегодня даже те проекты, что были заморожены, реанимируются, а новые активно реализуются. Все они направлены на формирование экономики замкнутого цикла в России.