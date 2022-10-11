РЭО: В России построят 8 экотехнопарков в разных регионах

Выступая на Российском экологическом форуме, он рассказал, что 24 инвестора уже готовы произвести инвестиции в данные проекты, объем финансирования достигнет 17,6 млрд рублей.
По словам Буцаева, в каждом регионе выбиралась подходящая площадка. Проектировочные работы завершатся в конце февраля 2023 года. Затем будут произведены экспертизы, и весной стартует строительство.
Гендиректор РЭО также рассказал, что возведение экотехнопарков становится реальностью благодаря финансовой поддержке института расширенной ответственности производителя (РОП). Без нее участники рынка не решились бы браться за долгосрочные проекты. Сегодня даже те проекты, что были заморожены, реанимируются, а новые активно реализуются. Все они направлены на формирование экономики замкнутого цикла в России.
Экотехнопарки появятся в Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях, а также Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новосибирской и Челябинской областях. На базе экотехнопарков будут функционировать предприятия по утилизации отходов, которые ежегодно в хозяйственный оборот будут вовлекать порядка 1,1 млн тонн вторичных ресурсов.
Данные мероприятия реализуются в рамках федерального проекта и национальной инициативы "Экономика замкнутого цикла".