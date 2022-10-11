РЭО разработал VR-туры для ознакомления с объектами переработки мусора

Гендиректор РЭО Денис Буцаев сообщил, что специалисты оператора подготовили VR-тур, который позволяет совершить виртуальную экскурсию по объекту размещения ТКО. Это первый тур на объекте, изготовленный при помощи беспилотников. В дальнейшем предполагается его доработка с добавлением обучающих элементов. Например, при помощи очков виртуальной реальности можно будет обнаруживать нарушения на объектах. В данный момент у РЭО в активе есть два VR-тура – на полигон «Славное» Тверской области и комплекс сортировки и утилизации ТКО Тамбовского района в Тамбовской области, добавил Буцаев. Об этом сообщает 360tv.