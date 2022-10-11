Предприятия Тюменской области смогут получить деньги на модернизацию

К примеру, заводы закупили для развития металлообрабатывающее оборудование, упаковочные машины, устройства для выпуска термобумаги и др. «Программы специально адаптированы под малый бизнес и промышленность. Там разные условия и размеры субсидий. Список требований сокращён. А суммы, которые предприятия уже получили с помощью региональной поддержки — от 220 000 до более, чем 20 миллионов рублей», - пояснил Антон Машуков, директор департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства.