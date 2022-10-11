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Предприятия Тюменской области смогут получить деньги на модернизацию

11 октября 11:23
Фото: Информационный центр правительства ТО
До конца года десятки предприятий Тюменской области смогут получить деньги на модернизацию. Об этом, сегодня, 11 октября, сообщили в информационном центра правительства региона.

На сегодня уже 27 производственных компаний в регионе воспользовались одной из самых популярных мер господдержки —  возмещение 100% первоначального  взноса по договору лизинга при приобретении оборудования.

К примеру, заводы закупили для развития металлообрабатывающее оборудование, упаковочные машины, устройства для выпуска термобумаги и др. «Программы специально адаптированы под малый бизнес и промышленность. Там разные условия и размеры субсидий. Список требований сокращён. А суммы, которые предприятия уже получили с помощью региональной поддержки — от 220 000 до более, чем 20 миллионов рублей», -  пояснил Антон Машуков, директор департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства.

К слову, заявления на возмещение можно подать до конца ноября.

Также напомним, правительство Тюменской области, в целях создания благоприятных условий для деятельности компаний в сфере информационных технологий, реализует целый комплекс мер государственной поддержки, в числе которых: налоговые послабления, гранты, субсидии. Так, с целью поддержки реализации инвестиционных проектов и создания новых инвестиционных возможностей был образован Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области». Фонд оказывает финансовую, инфраструктурную и информационно-консультационную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства. В

 

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