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Под Тюменью образовалась очередь почти в километр. Люди провожают мужчин в армию

11 октября 16:09
Под Тюменью около одного из полигонов 11 октября образовалась огромная очередь из родственников и близких. Здесь готовятся к отправке граждане призванные в армию в рамках частичной мобилизации, сообщает источник «Нашего города».

«Очередь к военнообязанным, которых завтра отправят, они на километр точно растянулись. Лишние сумки забирают и нормальные телефоны»отмечает источник «Нашего города».

Автомобили с номерами регионов 72 и 89 стоят на обочине дороги, людей много. Напомним, что на тюменском полигоне обучаются граждане призванные с Тюменской области, ХМАО, ЯНАО и Пермского края.

Пятого октября «Наш город» сообщал, что в этом же районе вечером образовалась гигантская очередь родственников». Призванным в рамках частичной мобилизации несли «перчатки, одежду, сигареты».

#Александр Мязин#Видео
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