Под Тюменью образовалась очередь почти в километр. Люди провожают мужчин в армию

«Очередь к военнообязанным, которых завтра отправят, они на километр точно растянулись. Лишние сумки забирают и нормальные телефоны»отмечает источник «Нашего города».
Автомобили с номерами регионов 72 и 89 стоят на обочине дороги, людей много. Напомним, что на тюменском полигоне обучаются граждане призванные с Тюменской области, ХМАО, ЯНАО и Пермского края.
Пятого октября «Наш город» сообщал, что в этом же районе вечером образовалась гигантская очередь родственников». Призванным в рамках частичной мобилизации несли «перчатки, одежду, сигареты».