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Объездная дорога в Тюмени парализована, пробки в городе под 9 баллов

11 октября 13:38
Фото: 2гис
В Тюмени второй день подряд наблюдаются серьёзные пробки в районе объездной дороги. 11 октября в 18:20 они достигли 9 баллов. Большие заторы растянулись от Московского тракта до улицы Барнаульской, сообщает сервис 2ГИС.

Отмечается, что на улице Закалужской произошла авария. По данным подписчиков сервиса, здесь можно проехать только по оной полосе в сторону города.

«На окружной огромная пробка от Дома Обороны до Московского тракта, уже по обочине ещё 2 ряда появилось, где сотрудники ГАИ которые должны пресекать езду по обочине»отметил подписчик в телеграм-канале пресс-службы тюменского ГИБДД.

На данный момент подробности аварии неизвестны. Сервис 2ГИС отмечает, что пробка растянулась уже почти на 6,5 км, в этом районе 3 дорожных происшествия.

«Наш город» сообщал, что сегодня утром в Тюмени тоже отмечались большие заторы.

#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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