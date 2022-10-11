Объездная дорога в Тюмени парализована, пробки в городе под 9 баллов

«На окружной огромная пробка от Дома Обороны до Московского тракта, уже по обочине ещё 2 ряда появилось, где сотрудники ГАИ которые должны пресекать езду по обочине»отметил подписчик в телеграм-канале пресс-службы тюменского ГИБДД.