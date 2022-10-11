Объездная дорога в Тюмени парализована, пробки в городе под 9 баллов

Отмечается, что на улице Закалужской произошла авария. По данным подписчиков сервиса, здесь можно проехать только по оной полосе в сторону города.
«На окружной огромная пробка от Дома Обороны до Московского тракта, уже по обочине ещё 2 ряда появилось, где сотрудники ГАИ которые должны пресекать езду по обочине»отметил подписчик в телеграм-канале пресс-службы тюменского ГИБДД.
На данный момент подробности аварии неизвестны. Сервис 2ГИС отмечает, что пробка растянулась уже почти на 6,5 км, в этом районе 3 дорожных происшествия.
«Наш город» сообщал, что сегодня утром в Тюмени тоже отмечались большие заторы.