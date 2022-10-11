Назначили дату рассмотрения дела Бережного в Верховном суде РФ

7 октября в Верховный суд прибыли материалы дела Виталия Бережного, которых накопилось более 200 томов.
Анастасия Волк, общественный защитник Бережного, рассказала «Нашему городу», что она намерена лично присутствовать на рассмотрении дела и в ближайшее время отправится в Москву вместе со вторым адвокатом — Сергеем Ракульцевым.
У адвокатов уже возникли вопросы, касающиеся формата заседания. По закону, данные фигурантов дел, касающихся половой неприкосновенности детей, обязаны рассматриваться в закрытом формате. На сайте Верховного суда заявлено, что заседание будет открытым.
Ранее «Наш город» сообщал о том, как защита Бережного готовится к рассмотрению дела в Верховном суде РФ