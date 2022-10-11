Назначили дату рассмотрения дела Бережного в Верховном суде РФ

В Верховном суде РФ первое заседание по делу Виталия Бережного пройдет 17 октября. В Москву пришлось направить более 200 томов с материалами. Но, несмотря на то, что вменяемое Бережному преступление касается половой неприкосновенности ребенка, заседание пройдет в открытом формате.

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