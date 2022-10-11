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Назначили дату рассмотрения дела Бережного в Верховном суде РФ

11 октября 10:40
Фото: «НашГород»
Анастасия Волк, общественный защитник Виталия Бережного.
В Верховном суде РФ первое заседание по делу Виталия Бережного пройдет 17 октября. В Москву пришлось направить более 200 томов с материалами. Но, несмотря на то, что вменяемое Бережному преступление касается половой неприкосновенности ребенка, заседание пройдет в открытом формате.
Сюжет
Тюмень

7 октября в Верховный суд прибыли материалы дела Виталия Бережного, которых накопилось более 200 томов.

Анастасия Волк, общественный защитник Бережного, рассказала «Нашему городу», что она намерена лично присутствовать на рассмотрении дела и в ближайшее время отправится в Москву вместе со вторым адвокатом — Сергеем Ракульцевым.

У адвокатов уже возникли вопросы, касающиеся формата заседания. По закону, данные фигурантов дел, касающихся половой неприкосновенности детей, обязаны рассматриваться в закрытом формате. На сайте Верховного суда заявлено, что заседание будет открытым.

Ранее «Наш город» сообщал о том, как защита Бережного готовится к рассмотрению дела в Верховном суде РФ

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